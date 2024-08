Chystá se souboj tri-fold zařízení, dalším má být Xiaomi

Xiaomi MIX Fold 3; Zdroj: Dotekomanie.cz

V kategorii zařízení s ohebným displejem jsou nyní typy konstrukcí. Buď se jedná o tzv. flip, tedy véčkový mobil, který jde rozložit do podoby běžného smartphonu, nebo se nabízí větší ohebný mobil, jenž jde rozložit do menšího tabletu. Už jsme mohli vidět nejrůznější koncepty, například s rolovatelným displejem. Další meta ale asi bude trochu jiná. Mělo by se jednat o typ tri-fold.

Tri-fold jako nová kategorie?

Už jsme vás informovali, že Huawei chystá zařízení s dvěma ohyby, tedy tzv. tri-fold zařízení. Už ho podařilo zachytit na fotografiích, přičemž má dva ohyby a z běžného mobilu můžete rozložit zařízení do podoby většího tabletu. Zpravidla se asi nabídne větší plocha než u běžných fold mobilů.

Xiaomi již nějakou dobu dělá vlastní fold a letos jsme se navíc dočkali o ohebného véčka, tedy flip. Zdroje ale naznačují, že se právě chystá ještě tri-fold, přičemž novinka má být ve finální fázi vývoje. Zřejmě bude začleněna do série Mix. K představení nebo ukázání by mělo dojít v únoru 2025 na veletrhu MWC v Barceloně.

V případě Xiaomi očekáváme, že takto nové zařízení bude dostupné v omezené míře jen na čínském trhu. Možná až další generace nebo se značným zpožděním novinka zavítá i do Evropy. Mezitím se spekuluje, že i Samsung pracuje na podobném typu. Možná se tak schyluje k další konkurenční válce.

