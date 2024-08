Chrome dostává další Lens tlačítko

Zdroj: Dotekomanie

Google se snaží dostat svou službu Lens do mnoha aplikací a služeb, někdy to vypadá, že je hlavním cílem “narvat” tuto službu kamkoliv, což ale není na škodu. Ostatně z ní vychází i funkce Circle to Search. Nyní jsme zaznamenali další zpřístupnění Lens ve webovém prohlížeči Chrome pro počítače.

Chrome a Lens

Služba Lens je již delší dobu dostupná v Chromu pro počítače, ale je tak trochu zahrabaná v menu, do kterého se dostane skrze tři tečky v pravém horním rohu prohlížeče. Pak musíte najít patřičnou položku. To je trochu nepraktické, ale naštěstí zde máme nové tlačítko.

Jak vidíte na obrázku výše, nabízí se v adresním řádku. Není jen tak viditelné, musíte kliknout do adresního řádku a pak se nabídne na pravé straně. Po kliknutí se spustí standardní rozhraní, kde si stačí vybrat konkrétní oblast a Lens se pokusí vyhledat vše relevantní.

Rozhodně oceníte funkci překladu textu v obrázku, jak můžete vidět na snímku obrazovky níže. Výsledky se v jakémkoliv případě nabízí na pravé části Chromu. Nové tlačítko byste měli vidět již nyní, není vyžadována aktualizace prohlížeče. Případně si musíte počkat, až Google provede širší rozšíření.

Na novinku upozrnil Jiří Bartál, děkujeme.

