To nej z uplynulého týdne #28 – Samsung novinky, CMF, Redmi, Honor a další

CMF Buds Pro 2: Nová generace sluchátek s rotačním tlačítkem

Už minulá sluchátka od CMF měla atypický design, tedy spíše krabičky. I tentokrát zde máme něco originálnějšího. Zatímco sluchátka CMF Buds Pro 2 vypadají běžně, tak samotná krabička přichází s rotačním tlačítkem. [pokračování článku]

CMF Phone 1: Nový unikátní smartphone s originálním designem

Dnes jsme se dočkali představení prvního smartphonu subznačky CMF, která spadá pod Nothing. Mobil se jednoduše jmenuje CMF Phone 1 a přichází s originálním přístupem k designu. [pokračování článku]

CMF Watch Pro 2: Nová generace hodinek s originálním designem

CMF se dá stále považovat za mladou subznačku, která spadá pod Nothing. Do této chvíle měla jen několik produktů, i tak se snaží odlišit hlavně designem. Ten je originálnější a trochu odvážnější. To více méně dokazuje i u nových hodinek CMF Watch Pro 2. Oproti předchozí generaci se snaží nabídnout více. [pokračování článku]

Redmi 13 5G: Nová verze s podporou sítí páté generace

Redmi již uvedlo základní mobil Redmi 13 s LTE a očekávali jsme, že výrobce ještě představí jeho 5G verzi s upravenými specifikacemi. Dnes jsme se dočkali a novinka Redmi 13 5G přináší hlavně podporu pro sítě páté generace. [pokračování článku]

Google Peněženka: Webové rozhraní nově v Česku

Do této chvíle jsme mohli spravovat všechny karty, nastavení a také nahlížet na některé informace v rámci Google Peněženky jen skrze mobilní aplikaci. To se dnešním dnem mění, jelikož webová verze je nově dostupná i pro Česko, ale dočkalo se ještě dalších 13 zemí. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7

Samsung letos uvedl dvoje nové chytré hodinky, přiemž hlavní novinkou jsou Galaxy Watch UItra. To je zcela nový model výrobce nabízející to nejlepší, co chytré hodinky od Samsungu můžou mít. Mimo to jsme se dočkali evolučního modelu Galaxy Watch7. [pokračování článku]

První dojmy Galaxy Z Fold6 a Flip6 – decentní facelift a nebo ne?

Nová generace Samsung Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 je tady. Samsung pomalu ale jistě ladí jeho ohebné top modely a letos tu máme další evoluční novinky. My jsme si je osahali v předstihu a tak si pojďme povědět naše dojmy a co je vlastně nového. [pokračování článku]

Google představil 4 novinky pro Samsung zařízení

Spolupráce mezi Samsungem a Googlem je těsnější něž kdykoliv předtím. Ostatně obě firmy pracují na vývoji systému Wear OS. V tomto týdnu Samsung uvedl nejnovější zařízení s ohebným displejem a také nové hodinky. Google si připravil několik novinek, které se právě objeví prvně na ohebných mobilech a také hodinkách. [pokračování článku]

Amazon oznámil vylepšený Echo Spot

Oblíbený chytrý displej z dílny Amazonu se dočkal aktualizované verze a nový Echo Spot je ještě dostupnějším doplňkem, než byl kdy dřív předtím. Novinka v nabídce nahradí posledního zástupce z roku 2017. Přestože od něj uběhlo spoustu let, tak firma momentálně provedla pouze pár změn. Zájemci se mohou těšit hlavně na lepší displej a kvalitnější zvukový výstup. [pokračování článku]

iQOO Neo9S Pro+: větší baterie a vylepšená čtečka otisků prstů

Mobily iQOO jsou u nás spíše raritou, ale i tak se sem tam objeví některý z modelů v českých nebo evropských obchodech. Někdy se nabízí pod značnou Vivo. K představení iQOO Neo9S Pro došlo relativně nedávno, i tak zde máme vylepšenou verzi iQOO Neo9S Pro+. [pokračování článku]

Google: spuštěna registrace do Programu pokročilé ochrany pomocí přístupových klíčů

Společnost Google v minulých dnech představila novinku týkající se Programu pokročilé ochrany (Advanced Protection Program): nově byla totiž přidána podpora přístupových klíčů (passkeys). Nadále tak už není nutné mít fyzický bezpečnostní klíč. [pokračování článku]

Honor Magic V3: Novinka, která může Samsung zavařit

Honor kromě modelu Honor Magic Vs3 také představil vyšší verzi nazvanou Honor Magic V3. Ta již může konkurovat nedávné novince od Samsungu. Specifikace na to rozhodně má. [pokračování článku]

