Samsung představil Galaxy Watch Ultra a Galaxy Watch7

Samsung letos uvedl dvoje nové chytré hodinky, přiemž hlavní novinkou jsou Galaxy Watch UItra. To je zcela nový model výrobce nabízející to nejlepší, co chytré hodinky od Samsungu můžou mít. Mimo to jsme se dočkali evolučního modelu Galaxy Watch7.

Galaxy Watch Ultra

Po vzoru Apple Watch Ultra tu máme Galaxy Watch Ultra. Samsung se neinspiroval jen přídomkem Ultra, převzal také masivnější tělo v čele s oranžovým akčním tlačítkem. Oproti hodinkám od Applu nabízí však kulatý displej, který je však zasazený v zaobleném čtvercovém těle. Design je tak velmi zajímavý a je jen na vás, zda se vám líbí.

V realitě jsou to opravdu masivní hodinky a na moji ruku jsou příliš velké. Myslím si, že si to však svoje kupce najde. K dispozici budou buď v černé nebo bílé verzi. Obě mají pak tělo z titanu stejně jako Apple Watch Ultra.

Galaxy Watch Ultra jsou také velmi odolné, splňují nejen certifikaci IP68, ale mají také standard MIL STD 810H a ve vodě vydrží do deseti atmosfér. Za mě velice zajímavou funkcí je také odolnost vůči slané vodě. To žádné předchozí Galaxy hodinky neměli. Teplotně pak výrobce uvádí funkčnost od -20 do +55 stupňů Celsia. Zároveň zvládnou nadmořskou výšku od -500 do +9000 metrů nad mořem.

Displej nabídne maximální jas až 3000 nitů a mimo to má i speciální noční režim. Při něm vám prvky na obrazovce zčervenají (stejně jako na Apple Watch Ultra).

Na pravém boku se krom dvou klasických tlačítek pro ovládání systému uprostřed nachází akční oranžové tlačítko. To si lze nastavit na libovnou akci, jako je třeba zahájení sportovní aktivity.

Vespod se nachází zcela nový senzor tepu, který má třikrát více diod pro jeho měření. Uvnitř se pak nachází také zcela nový čip – Exynos W1000, což je první 3m, procesor pro hodinky. Ten nabízí třikrát vyšší výkon než předchůdce.

Pásek jakoby také z oka vypadl Apple Watch Ultra.

Potěší také dvoupásmová GPS (L1 a L5), což považuji ve vyšší třídě chytrých hodinek za samozřejmost. Máme tu pak také možnost spusti velmi hlasitou sirénu, což jsme si na prebriefinku také vyzkoušeli. Je opravdu hlasitá a zní trochu jako nějaký pták.

Výdrž baterie slibuje výrobce až 60 hodin standardního používání, případně až 100 hodin úsporného režimu. Tedy zhruba nějaké tři dny, podobně jako Apple Watch Ultra.

Operačním systémem je WearOS a Samsung ho jako první bude mít v jeho páté verzi. Výrobce zde přidal několik zajímavých funkcí jako je multisport, kdy můžete měřit tři sporty po sobě jdoucí. To se může hodit třeba na triatlon. Potěší také funkce FTP neboli měření výkonu těla (nikoliv File Transfer Protokol). Je zde pak také režim závod, kdy můžete soutěžit se svým včerejším já.

Apple Watch Ultra na nás zanechali velmi pozitivní dojmy. Cenovka nových hodinek od Samsungu bude poměrně příznivá – k dispozici bude jen jedna LTE verze za 17 499 Kč. Je zde také možnost získat bonus k výkupu 3500 Kč.

Galaxy Watch7

Standardní verze Galaxy Watch7 se nese v mírné evoluci. Dostala stejný nový procesor Exynos W1000 a stejný nový senzor tepu jako Galaxy Watch Ultra. Nabídnou také nový systém WearOS 5.

Jistou zajímavostí jsou pak modré a oranžové prvky v pásku, které spojují letošní příslušenství. Stejné barvy mají také nové Galaxy Buds3.

Galaxy Watch7 půjdou do prodeje za:

44mm BT – 8 699 Kč

44mm LTE – 9 999 Kč

40mm BT – 7 999 Kč

40mm LTE – 8 999 Kč

Také zde je možnost získat bonus k výkupu a to 2000 Kč.

Pokud se ptáte na Galaxy Watch7 Classic, tak tento model se letos nechystá. Samsung u hodinek vyznává dvouletý cyklus a model Classic dostane další generaci až příští rok. Do té doby bude Watch6 Classic stále v prodeji.



