Zdroj: T-Mobile

T-Mobile zlevnil jeden nový NEXT tarif o 175 Kč

T-Mobile představil nedávno nové tarify Next, kde zejména láká na vyšší verze. Právě u nich můžete získat bonusové služby, jako je například Alza+ nebo MAX (streamovací služba). Současně spustil speciální nabídku na jeden z tarifů.

T-Mobile představil nové tarify Next

Sleva 175 Kč

V rámci hlavní nabídky nových tarifů nenajdete jednu verzi, konkrétně NEXT 8 GB, což tak trochu nedávalo smysl, když se jedná o jeden z nových tarifů. Důvodem je, že byl dočasně umístěn do jiné sekce nazvané Výhodný tarif. Zde je již k dispozici, a to se slevou.

Standardně stojí 695 Kč měsíčně, ale aktuálně je ve slevě. T-Mobile snížil cenu o 175 Kč, takže se nabízí za 520 Kč. V sobě obsahuje neomezené volání, neomezené SMS, 8 GB FUP a také službu Pořád online. To znamená, že po vyčerpání dat je k dispozici připojení k internetu, jen je rychlost omezena na 256 Kbps. Současně tarif obsahuje neomezená víkendová data, takže se dá říci, že FUP limit platí jen na od pondělí do pátku.

T-Mobile si nastavil omezení u této nabídky. Konkrétně platí jen pro nové aktivace, pro přechod z předplacené karty nebo od jiného operátora. Sleva platí jen do 31. 7. 2024. Při pořízení vám cena zůstává a je bez závazku. K dostání je jen na stránkách operátora. Konkurence v podobě Vodafonu má také jednu speciální akci. Konkrétně se nabízí levnější tarif za 497 Kč s 10 GB FUP, ale zde nejsou neomezená data na víkend. Je tedy otázkou, jestli potřebujete neomezené připojení k internetu v sobotu a v neděli.



Domů Články T-Mobile zlevnil jeden nový NEXT tarif o 175 Kč

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama