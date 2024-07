OnePlus Pad 2 nebude kompletně nové zařízení

Zdroj: OnePlus

Značka OnePlus za několik dnů představí nové produkty pro globální trh, přičemž jedna z novinek bude smartphone OnePlus Nord 4. Současně se dočkáme i tabletu. Jak to ale vypadá, nebude se jednat o zcela nové zařízení.

OnePlus představí novinky 16. července

Druhá generace

První generace tabletu OnePlus Pad byla představena v dubnu minulého roku. Následně jsme se dočkali druhého zařízení OnePlus Pad Go, což je levnější zařízení. Nyní se očekává OnePlus Pad 2. Dle všech dostupných informací a úniků se ale bude jednat jen o přejmenovanou novinku OnePlus Pad Pro.

Tento model byl představen ke konci června v Číně. Chvíli to vypadalo, že by se bez změny mohl dočkat globálního uvedení, ale nakonec OnePlus asi zvolilo známou strategii. Změní název a bude novinku prezentovat jako druhou generaci. To asi způsobí trochu zmatky v budoucnu, až bude uvádět pro Čínu druhou generaci základní série.

Dle úniků budou specifikace bez jakékoliv změny. Jediný rozdíl bude v systému, respektive v podpoře Google služeb a aplikací. Je docela možné, že nějaký přeprodejce bude chtít prodat OnePlus Pad Pro za nižší cenu, ale zákazník by měl hledat OnePlus Pad 2. Pokud se tyto informací potvrdí, novinka bude mít následující specifikace.

Specifikace OnePlus Pad Pro / OnePlus Pad 2

displej: 12,1 palců, 3000 x 2120 pixelů (3K), 144Hz, 7:5, až 900 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

8/12/16 GB LPDDR5X RAM

úložiště: 128/256/512 GB UFS 4.0

Android 14 + ColorOS for Pad

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

USB Type-C Audio, čtyři reproduktory

čtečka otisků prstů na straně

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC

tloušťka: 6,49 mm; 584 gramů

baterie: 9510 mAh + 67W

