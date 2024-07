HMD zřejmě vrátí design mobilů Lumia [aktualizováno]

Zdroj: HMD

Aktualizováno 7. 7.

V určitou chvíli měly mobily Lumia poměrně ikonický design, který se následně neopakoval, ale asi se vrátí u mobilů Skyline. Objevilo se několik renderů, ale v tuto chvíli si nejsme zcela jisti, jelikož za poslední dobu bylo až příliš mnoho úniků kolem HMD mobilů a je v tom trochu zmatek. I tak mnoho renderů naznačuje, že se tento design vrátí.

Původní článek 1. 6.

Ještě nedávno stála společnost HMD Global více méně stranou a posílala na trh mobily značky Nokia. Nakonec ale došlo k rozhodnutí, že uvedenou smartphony pod vlastní označením, tedy HMD. První se na trhu objevily modely Pulse a pak přišly novinky Aura a Vibe. Bohužel všechny zapadají do nejnižší kategorie. Na specifikace nemohou lákat a řada Pulse se může chlubit jen lehší opravitelností v domácích podmínkách. Vypadá to, že se již co nevidět dočkáme lepšího zařízení.

HMD Skyline

Spekuluje se totiž o mobilech nebo jednom mobilním telefonu s označením Skyline. Rozhodně musíme uznat, že je HMD originální v pojmenovávání novinek. Není zcela jasné, jestli zde bude jen Skyline nebo nějaký Skyline+ navíc, ale objevují se informace o výbavě. Tentokrát by se mohlo jednat o zajímavější mobil.

HMD XR21 – znovuzrozená Nokia XR21

HMD Skyline má nabídnout OLED displej s Full HD+ rozlišením a se 120HZ obnovovací frekvencí. O výkon by se měl starat procesor Snapdragon 7s Gen 2, což není zrovna nejnovější kousek od Qualcommu, ale stále lepší než to, co bylo použito. Pakliže dojde k potvrzení procesoru, tak Skyline bude první mobil pod značkou HMD s podporou sítí páté generace, tedy 5G.

Zadní strana ponese sestavu 108+8+2 MPx a o energii se má postarat baterie s kapacitou 4900 mAh a s podporou 33W nabíjení. Čtečka otisků prstů má být v displeji a mobil nabídne i stereo reproduktory. Plusem bude certifikace IP67. Cena by se mohla pohybovat kolem 520 eur, tedy cca 12 800 Kč, ale snad se to nepotvrdí a HMD spíše nabídne novinku za nižší částku, jinak konkurence převálcuje tento kousek.

Ještě Nighthawk

Součástí spekulací jsou informace ještě o jednom mobilu. U něj nevíme, jak se bude jmenovat, ale kódové označení je Nighthawk. Ten by mohl být chudším příbuzným modelu Skyline. Procesor bude Snapdragon 4 Gen 2 a zadní strana nebude mít 8MPx foťák pro ultra širokoúhlé focení. Baterie by měla mít kapacitu 5000 mAh a displej by měl mít podobné vlastnosti. Nighthawk by měl mít nastavenou cenu do 300 eur (7 400 Kč).

Vypadá to tedy, že další novinky od HMD nabídnou hlavně 5G a relativně běžné specifikace. Je otázkou, jestli se budou něčím vyznačovat, ale to se asi dozvíme zanedlouho.

Zdroje: gsmarena.com, suomimobiili.fi, gsmarena.com

