První záznamy přibližují očekávané OnePlus 13 [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 7.

Už se objevil úniky naznačující specifikace nadcházejícího top modelu od OnePlus. Začínají se potvrzovat skrze další zdroje, ale zatím pozvolně. Například by měl mobil nabídnout baterii o kapacitě 6000 mAh a možná půjde o nový typ, který se objevil v nedávné novince OnePlus Ace 3 Pro. Kromě toho zdroje naznačují, že by měl OnePlus 13 nabídnout vyšší odolnost. Minimálně by mohl projít certifikací IP68, případně IP69. Měl by tak odolat bez větších problémů přímému ponoření do vody po dobu 30 minut nebo více. V tomto ohledu jde o posun, jelikož současná verze má jen IP65, což je takový standard pro střední třídu.

Původní článek 21. 6.

Tradiční kolotoč kolem nejvyššího modelu z portfolia společnosti OnePlus se začíná roztáčet. První spekulace týkající se OnePlus 13 začínají dávat dohromady hrubou kostru výbavy. Už dnes k vidění jsou některá vylepšení. Poslední zástupce OnePlus 12 byl oznámen v prosinci loňského roku, takže u nadcházející novinky lze očekávat velmi podobný scénář.

Postrach trhu

Do samotného čela by se měl postavit 6,8palcový 8T LTPO displej z vlastní dílny, který dosahuje na 2K rozlišení a má v sobě integrovanou čtečku otisků prstů. Ke všemu ještě boky zařízení pravděpodobně získají drobné zakřivení. Součástí hardwarové stránky bude zatím nepředstavený čipset Snapdragon 8 Gen 4 od Qualcommu. Ten může opět v nejvyšší konfiguraci nabídnout až 24GB operační paměť RAM nebo 1TB interní úložiště, jako tomu je u aktuálního OnePlus 12.

Dále výrazné vylepšení čeká článek baterie, kde vzroste kapacita na 6 000 mAh. Samozřejmostí bude technologie rychlého 100W nabíjení přes USB-C kabel. Naopak velký otazník visí nad bezdrátovým dobíjením. Poslední spekulace totiž hovoří o absenci této funkce. Sestava zadních fotoaparátů by mohla zahrnovat hlavní 50MPx + 48MPx ultraširoký snímač a 64MPx periskopický teleobjektiv.

Telefon může na mobilní trh dorazit buď v říjnu, a to krátce po uvedení čipu Snapdragon 8 Gen 4. Druhá varianta počítá s ročním rozestupem mezi generacemi, proto nakonec nikoho nepřekvapí oznámení až koncem tohoto roku.

