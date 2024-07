Google Peněženka: Pracuje se na podpoře pasů

Zdroj: Google

Česko se pustilo do projektu digitálního občanského průkazu, přičemž se nabízí přes aplikaci eDoklady. V dohledné se chystá i evropská verze. Současně ale ve světě vznikají další projekty, jako je například digitální verze pasu, tedy cestovního dokladu.

Digitální verze pasu

Přímá podpora se chystá u aplikace Google Peněženka, ale zde bude proces poněkud náročnější. Dle dostupných informací bude možné do aplikace přidat ID pasu, tedy identifikační kód. Vše bude možné provést přímo na mobilu, přičemž aplikace poslouží pro skenování pasu přes technologii NFC. Následně proces bude vyžadovat ověřování údajů.

Jedná se tedy o digitální kopii. Současně nebude ale nahrazovat běžný pas. Existují zde prostě určitá omezení. Ostatně samotné testování bude dostupné jen v USA na domácích letech. Navíc bude podpora nabídnuta jen u vybraných u vybraných kontrol. Dalo by se říci, že se bude jednat o testování této možnosti ověřování identity.

Nepředpokládáme, že by se taková novinka mohla dostat do Evropy, případně jiných krajin bez změn v legislativě. Nemusíme ale zoufat, jelikož evropská verze občanky bude moci tímto stylem sloužit napříč EU. Ale to je jen náš odhad.

Zdroj: androidauthority.com

