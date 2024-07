Vylepšete své počítačové zážitky s nejnovějšími operačními systémy Windows a kancelářskými balíky Microsoft Office. Godeal24 přináší ohromující letní slevy, které vám umožní ušetřit až 50 % na všech licencích Windows a Office, a dokonce až 62 % na sady Office. Toto je vaše příležitost objevit neuvěřitelné úspory a rozšířit své softwarové možnosti.

Slevy na produkty Microsoft jsou opět tady!

V rámci tohoto letního výprodeje můžete získat:

Office 2021 Pro permanentní klíč za pouhých 724 Kč pro jeden počítač.

za pouhých pro jeden počítač. Office 2021 Pro verze pro 5 počítačů za neuvěřitelných 442 Kč za každý počítač, ideální pro sdílení s rodinou nebo přáteli.

za neuvěřitelných za každý počítač, ideální pro sdílení s rodinou nebo přáteli. Office 2019 Home and Business pro Mac za 731 Kč, poskytující doživotní přístup k aplikacím.

Pro uživatele hledající operační systém s pokročilými funkcemi:

Windows 10 Pro klíč za 218 Kč

za Windows 11 Pro licence za pouhých 340 Kč

Díky těmto konkurenceschopným cenám a obrovským slevám od Godeal24 můžete snadno ušetřit na kvalitním softwaru. Nezapomeňte, že slevové kódy jsou platné pouze po omezenou dobu, takže pokud je vámi požadovaný produkt stále k dispozici, proveďte objednávku co nejdříve!

Best Value! 62% Off on Microsoft Office! The Unlimited Potential of Office Suites is Waiting for You to Discover! (Coupon Code „SGO62“)

What a Bargain! Huge Discount on Windows OS: (Coupon Code „SGO50“)

Získejte více klíčů, nakupte více, ušetřete více (pro zlevněnou cenu použijte kód: SGO50)

62% sleva na balíky a další software MS Office (pro zlevněnou cenu použijte kód: SGO62)

Fantastické slevy, ze kterých vám spadne čelist!

Praktický software pro váš počítač:

Aby jste dosáhli na zlevněnou cenu, je potřeba v pokladně vložit příslušný slevový kód.



Domů Články Aplikace Letní výprodej: Microsoft Office a Windows za bezkonkurenční ceny a to již od 200 Kč za licenci [komerční článek]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama