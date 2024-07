Google ukončuje Stack, aplikaci na skenování dokumentů

Zdroj: tomshardware

Jak se řekne experiment, a to ještě v podání Googlu, tak většinou to znamená, že se daná novinka dostane do jiné aplikace, nebo jen tak zmizí. To je i případ aplikace Stack.

Google má novou aplikaci Stack, zatím jako experiment

Google a PDF

Sama aplikace vznikla v roce 2021 jako experiment v rámci inkubátoru Area 120. Stack se snažil nabídnout jednoduchý způsob skenování dokumentů pomocí foťáků v mobilu. Hned byste mohli upozornit, že podobná funkce se nabízí například i v takové aplikaci Google Disk. Zde ale byla k dispozici pokročilejší technologie.

Konkrétně Stack umožňoval automatizované třídění do několika kategorie. Mohli jste tak jednoduše skenovat a aplikace postarala o třídění. Google zřejmě za celou dobu nasbíral dostatek informací a rozhodl se ukončit samotný experiment. Ostatně to byl jeden z posledních z Area 120. Právě tato divize dnes už v podstatě neexistuje.

Samotné ukončení je naplánované na 23. září tohoto roku. Google rovnou uvádí, že tato cela technologie je integrována do Google Disku. To je sice pravda, ale jen částečně. Google Disk dostal jen systém pořizování snímků a generování PDF, ale již neobsahuje pokročilé funkce na třídění. Je ale možné, že se ještě dočkáme takové funkcionality, jen nevíme kdy, a jestli vůbec.

