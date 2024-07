Chrome pro Android chystá automatické odebírání oprávnění k webovým stránkám

Chrome je jedním z nejpoužívanějších prohlížečů na světě, a to nejen na počítačích, ale i na mobilních zařízeních, kde je často součástí výchozího nastavení na telefonech s Androidem. Jeho popularita je dána nejen konzistentními aktualizacemi, které přinášejí nové funkce a lepší zabezpečení, ale také jeho optimálním výkonem při prohlížení webového obsahu.

Pro uživatele, kteří chtějí vyzkoušet nové funkce před jejich oficiálním vydáním, jsou k dispozici verze Beta, Dev a Canary. Nejvíce experimentální z nich, verze Canary, umožňuje uživatelům vyzkoušet si funkce, které se teprve chystají do veřejných verzí. A právě v této verzi se nyní testuje zajímavá bezpečnostní funkce známá z desktopové verze Chrome, která automaticky odebírá oprávnění z webových stránek, které nejsou často navštěvovány.

Chrome for Android now also has an option to remove permissions from sites you haven't visited recently (in Canary), this option was added to the desktop version a long time ago:https://t.co/Upk0gD5zNT pic.twitter.com/2Yaq8mMLGi

— Leopeva64 (@Leopeva64) July 2, 2024