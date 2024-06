Samsung neuhlídal Galaxy Watch FE, unikají na renderech

Zdroj: gizmochina

Nějakou dobu se spekuluje, že by Samsung mohlo uvést i hodinky v rámci řady produktů FE. Právě FE už nejsou jen mobily, ale právě toto léto by se měla objevit i novinka Galaxy Watch FE.

Galaxy Watch FE

Už minulý týden se objevily nachystané stránky pro nové hodinky, a to přímo na webu Samsungu. Zatím tedy byly prázdné, ale stačilo chvíli počkat a máme zde uniklé tiskové rendery chystaných levnějších hodinek. Tedy zatím nevíme, kolik budou stát, ale právě řada FE je zpravidla levnější než nejnovější a nejlepší modely.

Galaxy Watch FE budou mít 1,2palcový displej s rozlišením 396 x 396 pixelů, samozřejmě by se mělo jednat o AMOLED technologii. O výkon se má starat Exynos W920, který by měl mít k dispozici 1,5 GB RAM a pro data má posloužit úložiště o velikosti 16 GB. K dispozici asi bude Wear OS s nadstavbou One UI Watch 5.0.

O energii se mí postarat baterie s kapacitou 247 mAh. Hodinky mají mít certifikace IP68 a MIL-STD-810H. O konektivitu se postará WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.0, NFC, GPS. LTE asi nebude k dispozici. K představení má dojít údajně 10. července, kdy se dozvíme i cenu.

