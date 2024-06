EU se chce zaměřit na důslednější regulaci aplikace Telegram

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podle nedávné zprávy agentury Bloomberg se regulační orgány Evropské unie chystají zahájit vyšetřování platformy pro zasílání zpráv na platformě Telegram. Tento krok je reakcí na obavy týkající se využívání Telegramu k šíření nelegálního a škodlivého obsahu, stejně jako na otázky kolem definice počtu uživatelů v souladu se zákonem o digitálních službách (DSA).

Telegram po drobnohledem evropské legislativy

Evropská komise zahájila diskuse se společností Telegram, přičemž hlavními tématy jsou počet uživatelů v EU a způsob vymezení platformy. Podle DSA musí „velmi velké online platformy“ (VLOP) s více než 45 miliony aktivních uživatelů splňovat přísnější požadavky. Mezi tyto požadavky patří například poskytnutí více pravomocí uživatelům, silnější ochranu nezletilých, pečlivější moderování obsahu a zvýšenou transparentnost a odpovědnost.

Uživatelé musí být informováni o důvodech, proč jsou jim doporučovány určité informace, a musí mít možnost se z těchto systémů odhlásit. Také musí mít možnost snadno nahlásit nelegální obsah. Platformy musí také přepracovat své systémy tak, aby zajistily vysokou úroveň soukromí a bezpečnosti pro nezletilé, a cílená reklama na základě profilování dětí nebude povolena.

Dotčené platformy musí přijmout opatření k řešení rizik spojených se šířením nezákonného obsahu a dezinformací a musí mít mechanismy pro rychlou reakci na uživatelská hlášení. Musí také umožnit nezávislý audit rizik a dodržování povinností v souladu s DSA. Telegram v současné době uvádí, že má v EU pouze 41 milionů aktivních uživatelů, což znamená, že nespadá pod definici VLOP podle DSA. Evropská komise však zkoumá metodiku výpočtu uživatelů Telegramu a monitoruje vývoj situace.

Někteří evropští političtí lídři, jako například estonská premiérka Kaja Kallasová, se domnívají, že by Telegram měl čelit stejným regulacím jako ostatní velké platformy, jako jsou Facebook, X (dříve Twitter), nebo YouTube. Kallasová uvedla: „Domníváme se, že Telegram je dostatečně velká platforma na to, aby se na ni vztahovaly podobné povinnosti jako na na ostatní veliké sociální platformy. Měl by být kvalifikován jako velká online platforma.“

Dosud Evropská komise identifikovala 17 „velmi velkých online platforem“ (VLOP) a dva online vyhledávače (VLOSE), mezi něž patří například Facebook, TikTok, X a Google Search. Pokud by byl Telegram přidán na seznam, počet VLOP by se zvýšil na osmnáct. Vyšetřování a případné zařazení Telegramu mezi velké online platformy by mohlo mít významné důsledky pro jeho provoz v EU, zejména pokud jde o regulaci obsahu a ochranu uživatelů.

