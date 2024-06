Honor X60i může dorazit už brzy

Zdroj: Honor

Od představení modelu X50i uplynulo více rok a společnost Honor by v současnosti měla finišovat s pracemi kolem jeho přímého nástupce. Čínský regulační úřad TENAA vydal důležitou certifikaci modelu s kódovým LYN-AN00. Právě z něj se ve finále údajně vyklube zástupce X60i. Avšak zveřejněný záznam nepřichází v kompletní podobě, jelikož schází například tradiční fotografie zařízení.

Nic žhavého

Do čela telefonu by se měl postavit 6,7palcový LCD displej dosahující na Full HD+ rozlišení. Integrovaná čtečka otisků prstů ve spojení s LCD panelem z technologického hlediska bude nejspíš chyba a výrobce ji nasadí do bočního tlačítka. Milovníci selfie fotografování si asi musí vystačit jen se základním 8megapixelovým snímačem.

Hardwarovou část zastoupí osmijádrový procesor (2,4 GHz) od zatím neupřesněného dodavatele nebo také hned několik paměťových kombinací – 6/8/12/16GB RAM a 128/256/512GB/1TB úložiště na uživatelská data. Ovšem majitelé budou postrádat slot pro paměťovou microSD kartu.

Baterie s kapacitou 5 000 mAh může nabídnout rychlé nabíjení, ale přesný výkon zjistíme až později. Nakonec ještě v seznamu najdete dva zadní objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx). Další podrobnosti kolem této novinky bychom mohli znát už v následujících týdnech.

Zdroj: gizmochina.com

