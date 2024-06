Honor 200 Lite – naše dojmy [preview]

Honor 200 Lite; zdroj: Dotekománie

Do redakce nám dorazil nový Honor 200 Lite, tedy nová střední třída tohoto výrobce a první ze série Honor 200. Jaké jsou naše první dojmy, co všechno nalezneme v krabičce a jak telefon fotí? Na to se dnes podíváme.

Honor 200 Lite přichází do Česka [aktualizováno]

Balení Honor 200 Lite

Samotné prodejní balení je dnes již chudší, samotný adaptér do zásuvky zde nehledejte. Ten vám výrobce naštěstí ale dá jako dárek, a to rovnou jejich 66W HONOR SuperCharge. Samotná krabička obsahuje pouze USB-C kabel, sponku na SIM kartu a nezbytné manuály. Obal zde také není.

Konstrukce

Honor 200 Lite vypadá na první pohled trochu jako iPhone. Má podobně zaoblené rohy displeje v čele s pilulkovým průstřelem, který Honor nazývá Magic Capsule. Nabízí také lesklé ploché boky, které na první dojem působí bytelně. Jsou však plastové, což je trochu škoda, ale v této cenové hladině nebývá kov zvykem. Na druhou stranu telefon je díky tomu poměrně lehký (jen 166 gramů na takto velký telefon je skvělá hodnota) a je také tenký.

Zadní strana je pak nejspíše plastová, v obou v Česku dostupných barvách (zelená Cyan Lake a černá Midnight Black) je pak povrchová úprava matná. Z těla pak vystupuje modul fotoaparátu, který se svým rozložením čoček také inspiroval u top modelu od Applu. Je však více podlouhlý a lemuje ho vroubkovaný rámeček.

Čtečka otisků prstů zde není v displeji, ale na pravém boku v tlačítku pro odemykání. Z prvních chvil s telefonem působí spolehlivě. Zvýšená odolnost s certifikací IP zde sice není, ale výrobce zmiňuje “5hvězdičkovou certifikaci SGS za odolnost proti pádu”. Díky tomu má telefon prý přežít pády až z výšky 1,65 metru. To ale zkoušet nebudeme.

Co musím jednoznačně pochválit, jsou rámečky kolem displeje. Ty jsou na střední třídu velmi tenké a téměř symetrické. Telefon díky tomu působí o řád lépe. Samotný zobrazovací panel je typu AMOLED a nabízí úhlopříčku 6,7 palce, takže se jedná o velký telefon. Máme tu pak obnovovací frekvenci 90 Hz a maximální špičkový jas činí 2000 nitů, což vůbec není špatné na svoji kategorii. Na displeji je z výroby aplikovaná plastová fólie, která mírně zvýrazňuje Magic Capsule.

Stereo reproduktory zde nejsou. Nepotěší nekvalitní vibrační motůrek, tedy žádnou pokročilou haptiku zde nečekejte.

Hardware

Hnacím motorem Honoru 200 Lite je procesor MediaTek Dimensity 6080 z loňského roku, což je 6nm osmijádrový čip podporující 5G z roku 2021. Výkonem je na tom podobně jako třeba Snapdragon 695 od Qualcommu. Čip je v případě Honoru doplněný o 8GB RAM a 256GB úložiště. Jiná paměťová varianta není k dispozici.

Operačním systémem je Android 14 s nadstavbou MagicOS 8. V době psaní článku měl telefon poslední bezpečnostní záplatu z 1. března. V systému je předinstalováno poměrně dost aplikací třetích stran jako je Booking, TikTok, AliExpress, Netflix, Trip.com a další.

Fotoaparát

Na zádech jsou sice tři fotoaparáty, ale jeden z nich je tak trochu do počtu. Máme tu hlavní 108MPx snímač a dále pak bohužel jen 5MPx ultra širokoúhlý snímač. Toto rozlišení je na ultra širokoúhlý snímač nízké a naznačuje celkově jeho nižší kvalitu. Nakonec je tu zbytečný makro snímač, který má navíc jen 2 MPx.

S telefonem jsem vyfotil pár fotek, přičemž hlavní snímač podává solidní výsledky vzhledem k ceně telefonu. Ultra širokoúhlý snímač bohužel už úplně ne, fotky jsou měkké a postrádají detaily. Pro občasný snímek na sociální sítě to asi může stačit, ale při zobrazení na větší obrazovce to zkrátka není ono. S makro snímačem jsem pak měl problém vůbec vyfotit ostrou fotku.

Honor 200 Lite má i dedikovaný noční režim, který se automaticky neaktivuje. V něm lze nicméně fotit jen hlavním snímačem. Ultra širokoúhlý snímač v noci se vůbec nevyplatí používat, jeho výsledky jsou mizerné. Není to však nic neobvyklého, telefony v této cenové hladině zkrátka nemívají dobrý ultra širokoúhlý snímač.

Nahrávání videa probíhá maximálně ve FullHD při 30 snímcích za sekundu a zde mě mrzí, že telefon nemá optickou stabilizaci. Rozhodně by se hodila, videa jsou totiž poměrně rozklepaná.

Závěr

Celkově na nás nový Honor 200 Lite zapůsobil poměrně pozitivně. Líbí se nám tenké rámečky kolem displeje a i samotný zobrazovací panel, bytelná konstrukce byť plastová, nebo solidní hlavní snímač vzhledem k cenovce.

Honor 200 Lite se začíná v těchto dnech prodávat na českém trhu za oficiální doporučenou cenu 7 990 Kč s dárkem v podobě již zmíněného adaptéru do zásuvky. V tuto chvíli ho pak lze také sehnat v některých obchodech se slevou za 6 990 Kč, čímž si novinka určitě zaslouží pozornost ve střední třídě.

Video

