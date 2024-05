WhatsApp pracuje na nové funkci pro lepší vyhledávání kanálů

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp se snaží vylepšit objevování kanálů pomocí nové funkce kategorizace. Tato novinka má usnadnit uživatelům nalezení nejrelevantnějších kanálů.

WhatsApp vylepšuje kanály

Beta verze aplikace pro Android odhaluje, že se pracuje kategoriích, které by měly uspořádat vyhledávání kanálů do logických skupin, jako jsou Obchod, Zábava, Životní styl, Zprávy a informace, Organizace, Lidé a Sport. Tímto způsobem bude vyhledávání strukturovanější a intuitivnější.

WhatsApp plánuje tento proces automatizovat, takže kanály budou automaticky zařazeny do relevantních kategorií. Tato novinka by měla zvýšit návštěvnost kanálů tím, že uživatelům umožní snadněji najít obsah, který odpovídá jejich zájmům. Pro tvůrce kanálů to může znamenat nárůst sledujících, protože jejich kanál bude lépe viditelný v rámci specifických kategorií.

Tato aktualizace naznačuje, že WhatsApp uznává důležitost kanálů na své platformě a investuje do jejich lepší objevitelnosti. I přestože je tato funkce stále ve vývoji a není k dispozici ani pro beta testery, ukazuje na aktivní snahu WhatsAppu zlepšovat možnosti objevování obsahu na své platformě.

Zdroj: phonearena.com



