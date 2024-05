Zdroj: Google

Google vydal Android 15 Beta 2, ale až nyní publikoval rozsáhlejší článek o novinkách, které jsou v této verzi obsaženy. Jedna z nich je soukromý prostor, což je celkem zajímavá funkce, jak si více zabezpečit aplikace v mobilu.

Vychází Android 15 Beta 2, obsahuje další novinky [aktualizováno]

Soukromý prostor

Sice můžete mít na mobilu biometrické zabezpečení, PIN nebo jinou metodu, ale i tak po odemknutí jsou aplikace dostupné, pokud nemají vlastní zabezpečení. I tak někteří uživatelé ocení soukromé místo v samotném mobilu, které bude vyžadovat dodatečné ověření. Nový soukromý prostor v Androidu 15 něco takového nabízí.

Do tohoto prostoru můžete přesunout nejrůznější aplikace, i ty, které nemají zabezpečení, případně nechcete, aby kdokoliv věděl, že je máte v mobilu. Jakmile přesunete aplikaci do soukromého prostoru, bude skryta v základní nabídce. Pro přístup do této sekce budete muset použít ověření, třeba pomocí biometriky. Pak se teprve zobrazí aplikace sem vložené.

Tato novinka by měla být dostupná ještě v tomto roce. Na Pixelech bude určitě, ale jestli se objeví i na dalších zařízeních ostatních výrobců, tak tím si nejsme zcela jisti.

Zdroj: blog.google



Domů Články Android 15 dostane soukromý prostor pro aplikace, který bude dodatečně zabezpečen

Předchozí článek Android dostane detekci krádeže a zlepší se ochrana proti továrnímu resetu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama