Samsung u Galaxy Watch7 nabídne zřejmě tři verze [aktualizováno]

Aktualizováno 18. 5.

Nedávno se objevily spekulace, že by minimálně jeden z nadcházejících modelů hodinek od Samsungu mohl obsahovat technologii na měření hladiny cukru v krvi. Jestli Samsung integruje takovou novinku, to se asi dozvíme asi až při samotném představení. Samsung má letošní generaci hodinek asi hotovou, jelikož se některé modely objevují v dokumentech certifikačních úřadů.

Konkrétně u FCC se jsou evidovány modely L300, SM-L305, SM-L310, SM-L315 a SM-R861 . Modely začínající písmeny L a SM jsou zřejmě dvě velikosti. Ty, které končí na číslo 5, tak asi jde o LTE verze. Lehce záhadné označení je SM-R861. Teoreticky se může jednat o Galaxy Watch FE, tedy levnější verze s WiFi.

Původní článek 16. 3.

Samsung restartoval segment chytrých hodinek, jelikož přešel relativně nedávno na platformu Wear OS od Googlu, kterou pomáhá vyvíjet. Svůj systém Tizen OS zahodil. Aktuálně nabízí Samsung Galaxy Watch6 ve dvou variantách. Spekulace naznačují, že bychom se u sedmé série měli dočkat tří modelů.

Samsung Galaxy Watch7

V tuto chvíli se mluví o modelech Galaxy Watch7 Classic a Galaxy Watch7 Pro, přičemž u třetího modelu není jasné, jaký přívlastek bude použit. Současně se nedávno objevily náznaky, že by Samsung mohl u jednoho modelu sáhnout po čtvercovém nebo obdélníkovém displeji. Odhadujeme, že se bude jednat o Galaxy Watch7 Pro, přičemž by se mohlo jednat o konkurenci pro nejvybavenější hodinky od Applu, tedy Watch Ultra 2.

Spekulace také naznačují, že bude použit zatím nepředstavený procesor Exynos W940. Exynos W920 byl vydán v roce 2021 a museli jsme si dva roky počkat na Exynos W930. Je tedy trochu m neobvyklé, že po roce zde budeme mít novinku. Současná verze Exynos W930 je vyrobena 5nm technologií, zatímco Exynos W940 má využít 3nm verzi. To by mělo mít dopad i na spotřebu. Efektivita procesoru by měla mít o 50 % lepší.

Nutně to neznamená, že hodinky vydrží o 50 % více času, ale mohla by se doba používání na jedno nabití vylepšit o nějaké to procento. Kromě toho mají mít o 30 % více výkonu. Je samozřejmě otázkou, co nového se nabídne ve výbavě, ale asi tento rok bude zajímavější z pohledu chytrých hodinek u Samsungu.

