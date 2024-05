Galaxy Watch6 Classic; zdroj: Dotekománie

Hodinky Samsung Galaxy Watch 7 se dostávají do centra pozornosti díky očekávání nových funkcí a vylepšení. Podle nedávných zpráv se řada Watch 7 možná rozšíří o třetí model, což by představovalo zásadní změnu v strategii společnosti. Zvláště zajímavá je zpráva o možnosti monitorování hladiny cukru v krvi, která by mohla být implementována do těchto hodinek.

Nové Galaxy Watch 7 se blíží

Diskuse mezi generálním ředitelem Samsungu Hon Pakem a členy poradního sboru Samsung Health naznačuje, že monitor hladiny cukru v krvi může být jednou z klíčových funkcí příští generace Galaxy Watch. Tato funkce by mohla být užitečná nejen pro osoby s diabetem, ale i pro ty, kteří dbají na zdraví a chtějí sledovat své tělesné funkce.

Zatímco tato zpráva není oficiálně potvrzena, již v minulosti Samsung naznačil zájem o integrování monitorování hladiny cukru v krvi do svých nositelných zařízení. Pokud se tato funkce skutečně objeví v hodinkách Galaxy Watch 7, může to představovat významný krok vpřed v oblasti zdravotního monitorování.

Ještě zbývá potvrdit, zda se monitor hladiny cukru v krvi objeví ve všech modelech Galaxy Watch 7, a také jaký bude postup společnosti Samsung ohledně klasifikace těchto hodinek z hlediska regulačních požadavků. S blížícím se datem události Samsung Unpacked, která se koná 10. července, se můžeme těšit na další informace a možná i oficiální oznámení hodinek Galaxy Watch 7.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Samsung Galaxy Watch 7 by mohly přijít s monitorem hladiny cukru v krvi

Následující článek GUG akce a pozvánky na květen Předchozí článek HMD vypouští další tři tlačítkové Nokie Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama