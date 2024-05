GUG akce a pozvánky na květen

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

V dubnu se dělo věcí, že je člověk těžko stíhal. Brno hostilo konferenci AI pro 110 lidí z neziskovek, Ostrava zase GoogleOS & Google Workspace Education Roadshow. Mrkněte na sestřih z E-commerce Day v Brně, ať víte, jak naše akce vypadají! Vysílali jsme jubilejní DigiDay #20 EDU na téma AI pod kontrolou. Pokud vám utekl, nezoufejte! Máme z něj čtyřhodinový záznam. A taky ke stažení tenhle praktický matroš. Dobrý matroš má evidentně i GUGerka Míša, která toho v Ústí dělá tolik, že o ní psali v novinách (a o GUGu taky trochu). Odstartoval třetí ročník největšího mezinárodního testování digitálních dovedností IT Fitness Test 2024. Kdo se nechá otestovat? A kdo už tajně myslí na léto? Během letošních Colours se v Ostravě koná MoonshotCamp, checkujte webovky, chcete-li se přihlásit, registrace budou spuštěny co nevidět!

JAKÉ AKCE POKVETOU PŘÍŠTÍ MĚSÍC?

Google I/O Extended Ostrava

14. 5. 2024, 18:30 – 21:00, Ostrava, ProRocketeers , Bohumínská 410, Muglinov Jako každý rok, i letos pořádá Google velkou konferenci zaměřenou nejen na Android a novinky ze software i hardware oblastí – slavné Google I/O . Akce je pro nás srdcová, proto vám jako každý rok přinášíme živý přenos této události, ve společnosti dalších geeků a geekyní, jakožto i něčeho malého na zub. Hlavně se nezapomeňte registrovat, akce je jako vždycky za 0 Kč!

Google I/O Extended Chomutov 14. 5. 2024, 18:30 – 21:00, Místo 88, 431 58 Místo, Česko Vývojářský svátek oslaví i chomutovští geeci a geekyně. Přijď se dozvědět o novinkách, jaké pro nás Google chystá! Budeme grilovat, klábosit a sledovat konferenci. Již jedenáctý ročník společné sledovačky. Nováčci vítáni, stačí se přihlásit a přečíst si podrobnosti.

Digitální snídaně #12 v Ostravě 24. 5. 2024, 8:30 – 10:00, Ostrava, Impact Hub , Sokolská tř. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz Ani v květnu nevynecháme zavedenou Digitální snídani v Ostravě . Tentokrát bude se Zdeňkem Nešporem na téma SEO auditů. Vstupné pro členy Impact Hub Ostrava je 125 Kč, pro veřejnost 250 Kč. Snídaně a networking v ceně. Počet míst je omezen, už brzy vykopneme přihlášku a podrobnosti! #kdosedrivregistrujetensnida

ChromeOS & Google Workspace for Education Roadshow Brno 22. 5. 2024, 12:00 – 15:15, Brno, KUMST , Údolní 495/19, 602 00 Přemýšleli jste, jak se stát partnerem Googlu? Jak a proč se nasazuje ChromeOS a Google Workspace ve vzdělávacích institucích? Příležitosti, přehled a nové kontakty – to vše můžete zdarma získat na akci, kterou máme tu čest pořádat s Google for Education. Kdo se přidá?

E-shop Tour jaro 2024 Stále máme před sebou dvě zastávky jarní e-shopařské roadshow, takže jestli řešíte, jak strategicky růst s vaším e-shopem a nestagnovat, přijďte! Jedeme v e-commerce spolu, proto je celá akce pro e-shopaře zdarma Bratislava – Čtvrtek 23. května 2024 Pardubice – Čtvrtek 30. května 2024



TIPY A TRIKY

Díky DigiDay #20 jsme byli k umělé inteligenci nezvykle kritičtí, až nemilosrdní. Otestujte se, zda poznáte fejk od pravé fotky! / Chcete zjistit, zda byla fotka upravena v grafickém programu? Použijte zdarma Forensically. / Chcete prověřit svůj digitální otisk? Aplikace PimEyes zanalyzuje fotku a vyhledá vaše obrázky napříč internetem. / Is it AI, ptáme se, když nevíme, zda fotku vygenerovala umělá inteligence nebo člověk. Nástroj je zatím sice nedokonalý, ale s rychlostí vývoje můžeme očekávat bezpečnější zítřky. / A možná i svět bez podvodů? Kdo ví. / Velikonoce už sice byly, ale tady je malá AI připomínka, že není nutné brát život pořád tak vážně / Opatrujte se a za měsíc na počtenou!

