Nová generace služby Najdi moje zařízení pro Android se zřejmě rozšiřuje

Google nedávno představil plnohodnotnou verzi služby Najdi moje zařízení, která funguje na bázi možnosti lokalizace svého zařízení pomocí rozsáhlé sítě zařízení se systémem Android. To znamená, že ani nemusí být hledaná věc ve vašem dosahu, stačí že poblíž bude několik Androidů, přes které jsou odeslána drobná a šifrovaná data do vašeho účtu. Síť funguje podobně jako verze od Applu. Zatím byla ale dostupná jen v USA a v Kanadě.

Google spouští Najdi moje zařízení v nové generaci, zatím omezeně

Google omezil dostupnost své sítě jen na dvě země, zřejmě kvůli postupnému testování a možná i kvůli právním komplikacím, ale uvedl, že se plánuje rozšíření. Zanedlouho zde máme vývojářskou konferenci Google IO, kde se asi dozvíme další podrobnosti o rozšiřování. Mezitím se ale objevily náznaky, že se síť začne rozšiřovat. Například někteří uživatelé ve Velké Británii dostali možnost aktivovat novou generaci sítě Najdi moje zařízení.

hey @MishaalRahman, looks like Find My Device is rolling out in the UK. just got this on my Pixel 8 pic.twitter.com/1wceUyX9tB

— will (@willza3) May 9, 2024