WhastApp dostává nový vzhled na Androidu i iOS

U komunikační služby WhatsApp se testuje mnoho novinek, přičemž mnohdy jsou dostupné po nějakou dobu pro beta testery. V této uzavřené skupině se ale někdy testuje nějaká změna poměrně dlouhou dobu, jindy rovnou dojde k úpravě aplikace i bez testování, nebo si projde kolečkem velmi rychle. Po nějakou dobu se testovala nová podoba aplikace a nyní jsme se dočkali.

Aplikace WhastApp má zelenou barvu v krvi. Jakmile ji otevřete, tak horní část je zelená, a to ve světlém nebo tmavém designu. To se nyní ale mění, jelikož WhatsApp představil upravenou variantu. Dominanční zelená v horní části mizí a nově je používána jen pro některé ikony a texty.

Není to ale jen o změně barvy. Jak můžete vidět výše, tak v případě Androidu dojde k přesunutí vyhledávání. Místo ikony v rohu se nyní nabízí rovnou pole pro vyhledání konkrétního slova nebo fráze. Záložky se přesunuly do spodní části displeje a v horní pod vyhledáváním jsou filtrační možnosti. I možnost použití foťáku se přesunulo, do horního pravého rohu. Samozřejmě došlo i na změnu některých barev. Aplikace tak více připomíná spíše Messenger a ztrácí svůj ikonický design, který se nezměnil nějakou dobu.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️

•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster

•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024