Instagram mění systém doporučení, soustředí se na původní tvůrce

Pokud se snažíte na sociální sítích o úspěch, je jasné, že vše stojí a padá na interakci s uživateli. Pakliže je váš obsah komentován, „lajkován“ a sdílen, platforma vás většinou začne upřednostňovat. Tato strategie se ale většinou vymstí provozovatelům, jelikož nastoupí účty, které jen sdílí obsah třetích stran. Někdy obsah pochází z jiné platformy, jindy je převzat bez uvedení autorství. Instagramu to bylo více méně jedno a doporučoval cokoliv, co mělo úspěch. To se nyní ale mění.

Instagram a originální obsah

Adam Mosseri, ředitel Instagramu, vydal prohlášení, v kterém uvádí, že platforma bude nyní upřednostňovat zejména originální obsah. Postupně se do sekce doporučeného obsahu budou dostávat jen originální tvůrci, respektive ti, co vytvořili obrázek, fotku nebo video. Instagram si chce prověřovat vše, co bude nabízeno.

Jinak řečeno, než se něco dostane do sekce doporučeného obsahu, systém se podívá, jestli například stejné video nevzniklo někde jinde a dříve. Pakliže nalezne originální obsah, tak ten bude doporučen.

Současně budou ze sekce doporučeného obsahu odebrány agregátorské účty. Tedy takový typ profilu, která jen sdílí obsah třetích stran. Tím značně omezí jejich dosah a objevitelnost. Dá se říci, že si Instagram od nového přístupu slibuje větší zapojení nových tvůrců, nebo těch menších.

K nasazení nedojde ihned. Systém bude dostupný v následujících měsících. Uživatelé tak budou postupně vidět méně zájmově tvořené profily, které ve své podstatě kradou obsah od mnoha tvůrců.

