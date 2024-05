Zdroj: Midjourney

Nejnovější zprávy naznačují, že společnost Apple by mohla být napřed se svým plánem ohledně uvedení 20,3palcového skládacího zařízení na trh, termín uvedení by mohl být již v roce 2025. Původní plán počítal s termínem uvedení v roce 2026 – 2027. Toto zařízení by mělo být prvním z nové řady produktů od Applu, zaměřených na ultraprémiový segment trhu.

Nový skládací tablet od Applu

Podle zprávy pro investory, kterou zveřejnil server 9to5Mac a která vychází z poznámky analytika společnosti Haitong International Securities Jeffa Pu, Apple intenzivně pracuje na skládacích zařízeních. Plán je zahájit masovou výrobu 20,3palcového skládacího zařízení koncem roku 2025, přičemž skládací iPhone by měl následovat koncem roku 2026.

Tato zpráva je v souladu s dřívějšími spekulacemi od známých analytiků, jako je Ming-Chi Kuo a Ross Young, kteří také naznačili, že Apple pracuje na skládacích zařízeních. Kuo informoval o plánech na vydání 20,3palcového skládacího MacBooku a Young hovořil o vývoji 20palcového skládacího hybridního zařízení. Mark Gurman z agentury Bloomberg také zmínil, že Apple zkoumá hybridní skládací MacBook/iPad se dvěma obrazovkami.

Pokud se informace z této zprávy potvrdí, může to znamenat velký posun v plánech Applu ohledně skládacích zařízení. Apple by se tak mohl stát dalším hráčem na trhu se skládacími telefony a hybridními zařízeními. Zda se tyto plány skutečně naplní, se ale teprve ukáže, a to již brzy.

Zdroje: gsmarena.com, 9to5mac.com



Domů Články Apple je dle nových zpráv napřed v plánu uvést své první skládací zařízení

Předchozí článek Google modernizuje Správce hesel na Androidu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama