Google testuje Chrome OS na Android smartphonu

Už mnoho let si společnosti pohrávají s myšlenkou, že naše smartphony nám jednou budou sloužit i jako osobní počítače, tedy nahradí běžné počítače pro běžnou činnost. Pokusů zde bylo poměrně hodně, ale nakonec se skončilo více méně u softwarového řešení. Například Samsung vytváří nadstavbu DeX, která nabízí ve svém základu prostředí jako na počítači, pakliže k mobilu připojíte monitor, klávesnici a myš. Google zatím nic takového nemá, byť pracuje na desktopovém prostředí v Androidu. I tak možná sáhne po jiném svém systému.

Chrome OS a Android současně

Mishaal Rahman má zpravidla k dispozici velmi dobré informace a častokrát se mu podaří objevit části zdrojových kódů chystaných funkcí. Tentokrát ale přichází nejen s informacemi, že si Google pohrává se systémem Chrome OS běžícím na Android smartphonu. Dokonce existuje speciálně upravená verze, která je modifikována k tomu, aby běžela na mobilu.

Jak je vidět, podařilo tuto verzi rozběhat na Pixelu 7 Pro. Nejde ale o náhradu. Chrome OS funguje nad Androidem ve virtuálním stroji. Vše je zatím na svém začátku a ještě není celé řešení připraveno k vypuštění, ale v podstatě Chrome OS by se mohl aktivovat, jakmile připojíte mobil k monitoru, ke klávesnici a k myši.

Možná i toto je tak trochu odpověď, proč Google zavedl podporu pro možnost připojení monitoru přímo u Pixelů a údajně je toho schopen i nový model Pixel 8a (recenze).

Zatím ale nelze říci, že by se Google chystal toto řešení vypustit. Jen si pohrává s konceptem a teoreticky by se mohlo jednat o dobré řešení. Ostatně by nebylo potřeba nic vyvíjet od začátku, stačilo by se zaměřit na optimalizaci a podporu.

