Aplikace Google Telefon testuje audio emoji

Ještě před nějakým časem bylo celkem běžné, aby aplikace pro telefonování měly možnost nahrávání hovorů. Funkce ale odebrána a více méně není dostupná, i z hlediska legislativy. Některé mobily ale mají tuto funkci, jde ale jen o výjimky. Zatím si ale musíme počkat na implementaci v hlavní aplikaci Google Telefon. Mezitím zde máme novinku, kterou byste asi nečekali.

Audio emoji

Telefonní hovory mají jediný smysl a účel. I samotné aplikace jsou poměrně jednoduché a maximálně si pohrávají s designem, případně nabízí funkce jako konferenční hovory, vypnutí mikrofonu, hlasitý odposlech a podobně. I tak si vývojáři v Googlu řekli, že by aplikace potřebovala oživení, jinak si neumíme vysvětlit novinku, která se testuje.

Někteří uživatelé dostali možnost aktivace audio emoji. Nejde ale o posílání běžných obrázkových emoji druhé straně. Bylo by to velmi nepraktické a v podstatě by něco takového museli implementovat i ostatní vývojáři. M9sto toho se jedná o způsob, jak vyvolat zvuk, jako je potlesk, smích, buben, pláč, oslavu a ještě jeden typ.

Jak jde vidět na ukázce výše, tak se k audio emoji dá dostat skrze malou ikonu, přičemž se rozbalí nabídka šesti zvuků. Po zvolení dojde k přehrání během hovoru, takže to slyší i druhá strana. Jen si nedokážeme představit, když něco takového i omylem použijete například při konverzaci se svým nadřízeným.

