Android dostává možnost vzdálené odinstalace aplikací

Možná si ještě pamatujete, když Google začal zavádět vzdálenou instalaci aplikací na mobilní telefony skrze webovou verzi Obchodu Play. Už tehdy jsme si říkali, že by bylo fajn nabídnout i opačnou službu. Zatím na něco takového můžeme u webové verze zapomenout, ale něco podobného se blíží na mobily, respektive dochází k postupnému zavádění.

Vzdálená odinstalace

Již nějakou dobu lze mít přehled o používaných aplikacích na mobilních telefonech a tabletech s Androide. Dá se vyfiltrovat, co je nainstalováno na aktuálním zařízení a co máte jinde, spíš tedy co je u vašeho účtu a nemáte nainstalováno na používaném zařízení.

Podařilo se zjistit, že Google začíná pomalinku zavádět trochu vylepšenou správu. Konkrétně v sekci správa aplikací v Obchodě Play na mobilu nebo tabletu, je možné si nechat zobrazit skrze filtrování aplikace a hry na jiných mobilech. Následně stačí označit patřičné položky, klidně i jednu, a kliknout na ikonu koše, která se objeví v horním pravém rohu aplikace. Následně dojde ke vzdálené odinstalaci.

Jde o celkem zajímavou možnost, zejména když se zbavujete jedné aplikace ze všech mobilů a tabletů, co používáte. Bude nějakou dobu trvat, než dojde k rozšíření, ale bylo by zajímavé mít kompletní správu i ve webové verzi.

