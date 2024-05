Android Auto se dočká tří novinek, ale myslelo se i na Android Automotive OS

Zdroj: Google

Ačkoliv byla celá keynote v rámci Google IO o Gemini a všech dalších AI funkcích, tak společnost nezapomněla na hodinky, mobily a také automobily. Sice jsme se dočkali jen jedné novinky, ale současně Google nastínil, co se chystá a na co se těšit.

Google Cast pro auta

Hlavní novinkou pro auta je přidání podpory pro Google Cast v systému Android Automotive OS. V tomto případě jsou myšlena ta auta, které mají přímo systém od Googlu. Díky integraci Cast bude možné displeje v autě využít pro sledování filmů a různých videí. V mobilu stačí jednoduše nasdílet do auta, jak je vidět na ukázce níže.

Google se ale nechce zastavit jen u tohoto vylepšení. V tuto chvíli se například testují hry, webové prohlížeče a předpověď počasí pro Android Automotive OS. Plánují se také aplikace pro komunikaci a VoIP. Na druhou stranu jsou aplikace pro předpověď počasí a komunikační testovány pro Android Auto.

Dle Googlu se ale můžeme těšit na aplikace pro Android Auto, které nabídnou videa, hry a také budou přidány webové prohlížeče. To v podstatě znamená, že v dohledné době budete moci používat takovéto aplikace ve svém autě skrze Android Auto, přičemž nebude nutné nějaké komplikované řešení.

Zatím se chystají vývojáři a Google pracuje na jejich podpoře. Skoro to vypadá, jakoby se Google snažil co nejvíce přiblížit k sobě Android Automotive OS a Android Auto, aspoň co se týče funkcí.

