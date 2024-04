První dojmy a rozbalení Motorola Edge 50 Pro [video]

Motorola Edge 50 Pro; zdroj: Dotekománie

Motorola právě představila tři nové zástupce série Edge 50 a my jsme měli možnost podívat se předem na prostřední model a to Motorolu Edge 50 Pro. Ten zaujme zajímavých designem s veganskou kůží, voděodolností IP68 nebo bezdrátovým nabíjením.

Motorola Edge 50 Pro

Novou Motorolu Edge 50 Pro jsme měli už také čest rozbalit a obsah krabičky nás mile potěšil. Ukrývá především 125W napájecí adaptér do zásuvky, což se jen tak nevidí. Samozřejmostí je USB-C kabel, sponka na vyjmutí SIM karty, nezbytné příručky a najdeme tu také příjemný plastový obal v barvě telefonu. Líbí se mi, že výrobci letos konečně opouští nevzhledné silikonové pouzdra.

Samotná Motorola zaujme příjemný materiálem zadní strany. Jedná se o umělou kůži v případě námi testované fialové a černé verze. Líbí se mi také fakt, že fotoaparát nijak výrazně nevystupuje z těla. Do ruky padne novinka díky zaobleným bokům velmi dobře a ani mi nepřijde, že to je telefon s úhlopříčkou 6,7 palce. To je možná kvůli tomu, že model Edge 50 Pro je jednoduše úzký a vysoký s poměrem stran 20:9.

Rám zařízení je hliníkový, což chválím. Zaoblený čelní panel nepreferuje každý, ale mně se to stále líbí. Telefon spadá do vyšší střední třídy a zaujme také přítomností voděodolnosti s certifikací IP68 nebo až 50W bezdrátovým nabíjením.

Uvnitř tepe Snapdragon 7 Gen 3. Potěší také sestava fotoaparátu, která obsahuje hlavní 50MPx snímač, ultra širokoúhlý a především je tu také teleobjektiv s 3násobným přiblížením.

Telefon už nyní začínáme testovat a tak se brzy můžete samozřejmě těšit na recenzi.

Video



