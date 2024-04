Motorola také představila Moto Buds+

Zdroj: Motorola

Dnes společnost Motorola uvedla kompletní řadu Edge 50 a u nás se již můžete podívat na první dojmy kolem modelu Edge 50 Pro. Současně jsme se dočkali uvedení sluchátek Moto Buds+.

Moto Buds+

Tato sluchátka patří do kategorie s aktivním potlačením hluku, přičemž Motorola dodává, že disponují dynamickou technologií. Mají chránit i proti škodlivému hluku. Společně s krabičkou poskytují až 38 hodin přehrávání hudby a samotná sluchátka zvládnou až 8 hodin. Co se týče nabíjení, tak lze využít kromě USB C také bezdrátovou technologii.

Moto Buds a Moto Buds+; Zdroj: Motorola

Na sluchátka Motorola spolupracoval s firmou Bose a kromě toho podporují i Dolby Head Tracking, takže si jde více užít prostorového zvuku. To znamená, že se zvuk mění podle toho, jak otáčíte s hlavou. Zde je ale nutné mít i vhodné zařízení s podporou Dolby Atmos. Aplikace k sluchátkům také nabízí i ekvalizér.

Tato sluchátka mají nastavenou cenu na 3 799 Kč. K dispozici bude také základní model Moto Buds bez bezdrátového nabíjení a sledování pohybu hlavy. Mají mít ale také dynamické potlačení hluku. Cena u nich je nastavena na 1499 Kč.

