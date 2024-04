Nově v českých obchodech – několikrát Note a jeden kousek navíc

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Infinix Note 40 PRO

Nedávno společnost Infinix ohlásila dostupnost modelu Note 40 Pro a nyní je již v nabídce obchodů. Cena je těsně pod hranicí sedmi tisíc korun, za což dostanete slušně vybavený mobil s odolností vůči vodě a prachu a také má například bezdrátové nabíjení.

Specifikace Infinix Note 40 Pro

displej: 6,78 palců, 2436×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1300 nitů, Corning Gorilla Glass

procesor: MediaTek Helio G99

RAM: 8/12 GB LPDDR4x

úložiště: 256 GB (UFS 2.2) + microSD

Dual SIM

Android 14 + XOS 14

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrotsi přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo, Sound by JBL

IP54

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

rozměry: 164,35 × 74,6 × 7,75 mm

baterie: 5000 mAh + 70W, 20W bezdrátově

Infinix Note 40

K dispozici je také levnější verze Infinix Note 40, ale zde najdete odolnost a bezdrátové nabíjení. Specifikace jsou hodně podobně, jen došlo na snížení některých z nich. I tak se jedná o zajímavou novinku za danou cenu.

Specifikace Infinix Note 40

displej: 6,78 palců, 2436×1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1300 nitů, Corning Gorilla Glass

procesor: MediaTek Helio G99

RAM: 8 GB LPDDR4x

úložiště: 256 GB (UFS 2.2) + microSD

Dual SIM

Android 14 + XOS 14

Foťáky: zadní – 108 MPx, OIS 2 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrotsi přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo, Sound by JBL

IP54

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

rozměry: 164,35 × 74,6 × 7,75 mm

baterie: 5000 mAh + 45W, 20W bezdrátově

Samsung Galaxy M55 5G

Není to talk dávno, co se Samsung pochlubil s modelem M55, a nyní se již dostává do českých obchodů. V porovnání s mobily výše je cena vyšší a specifikace nemusí působit tak dobře, ale na druhou stranu se nabídne delší podpora.

Specifikace Galaxy M55

displej: 6,7 palců, Full HD+, AMOLED, 120 Hz, až 1000 nitů

procesor: Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 5 MPx, makro 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 50 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC

rozměry: 163,9 x 76,5 x 7,8 mm; 180 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Realme Note 50

Dnešní nejlevnější mobil Realme Note 50 nezaujme specifikacemi, ale i tak zde najdete certifikaci IP54, takže mobil odolá dešti a prašnému prostředí. Jen je nutné brát v potaz, že se nebude jednat o rychlíka. Pro základní používání ale bude dostačovat.

Specifikace Realme Note 50

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, HD+, IPS LCD, 90Hz, až 560 nitů

procesor: UNISOC T612

4GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 13 + realme UI T Edition

Foťáky: zadní – 13 MPx B&W hloubka ostrosti přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP54

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

rozměry: 167,7 × 76,7 × 7,99 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W



