Realme Note 50 je extra levná novinka s IP54

Realme v poslední době zmírnilo tempo v představování novinek a není nějak moc vidět, byť nedávno firma vydala prohlášení, v které nastínila novou strategii. Dost se věnuje marketingu modelu Realme 12, který se teprve chystá představit, ale mezitím zde máme novou řadu a hned s velmi levným modelem.

Realme Note 50

Výrobce také rozšiřuje své portfolio o řadu Note, ale proč byl zvolen zrovna tento název, není moc jasné. Prvním mobilem je Realme Note 50, z čehož by někteří mohli usuzovat, že půjde o vybavenější zařízení, ostatně má v názvu vyšší číslo než nedávné novinky Redmi Note 13, ale není tomu tak. Realme Note 50 je velmi levný mobil, konkrétně má nastavenou cenu na 3600 filipínských pesos, což je v přepočtu přibližně 1470 Kč.

Za tuto cenu nelze očekávat mnohé, ale asi byste nečekali, že novinka bude mít specifikaci IP54, takže odolá vodě a prachu, byť to není na ponoření do kapaliny. Co se týče zbylých specifikací, tak se nejedná o nějak velkou slávu. V podstatě se nabízí základ. Displej má jen HD+ rozlišení, byť může lákat na 90Hz obnovovací frekvenci. Zadní strana nese jen 13MPx snímač, kterému sekunduje černobílý pro určení hloubky ostrosti.

O výkon se stará procesor T612 od Unisoc. Na druhou stranu je zde 5000mAh baterie a aspoň 64GB úložiště, tedy za tu cenu. V tuto chvíli je prodej ohlášen jen v jedné zemi, ale mělo by dojít k rozšíření do dalších krajin. Jestli Realme Note 50 zavítá i k nám, není zatím jisté.

Specifikace

displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, HD+, IPS LCD, 90Hz, až 560 nitů

procesor: UNISOC T612

4GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 13 + realme UI T Edition

Foťáky: zadní – 13 MPx B&W hloubka ostrosti přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

IP54

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

rozměry: 167,7 × 76,7 × 7,99 mm; 186 gramů

baterie: 5000 mAh + 10W

