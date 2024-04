Nothing Ear (2); zdroj: Dotekománie

Nothing představí 18. dubna nová sluchátka

Nedávno společnost Nothing zveřejnila poněkud zvláštní obrázek, ale součástí bylo i datum 18. dubna, takže bylo jasné, že se chystá představení nějako novinky. Nyní je již více konkrétní a jednoznačně uvádí, že se představí nová sluchátka.

Nothing sluchátka

V posledním příspěvku Nothing již přímo láká na 18. dubna, kdy se představí rovnou dvoje nová sluchátka. Má se jednat dle vyjádření o vrchol nastaveného designu, který byl prvně uveden před třemi lety a prošel si nějakým vývojem. Možná tak firma naznačuje, že až ty následující produkty přijdou s něčím novým, ale to je jen naše spekulace.

Současně s novou generací sluchátek dochází ke změně značení. Nothing už nechce používat číselná označení, takže nečekejte, že se budou jmenovat Ear (2). Už nyní novinky ponesou označení Nothing Ear a Nothing Ear (a). Právě druhý jmenovaný model bude asi levnější, zatímco ten první nabídne nejen o něco vyšší cenu, ale také nabídne funkce nebo vlastnosti navíc.

Firma ale není nějak moc konkrétní. Dá se ale předpokládat, že nové modely budou lákat třeba na lepší technologie v oblasti zvuku, případně nabídnou delší dobu používání. Možná se nabídne jiný typ, ale to zatím nevíme.

