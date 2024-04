Zdroj: SWIITOL

SWIITOL E6 Pro: jde to i bez skládání [komerční článek]

Už žádné skládačky: výborná gravírovačka SWIITOL E6 Pro vám domů dorazí již sestavená. Žádné kompletování, žádná instalace – prostě vybalíte z krabice a okamžitě fungujete. Zní to lákavě? Tak čtěte dál, a na konci se dozvíte i o zajímavém finančním bonusu.

Co vše zvládne?

Přístroj dokáže opracovávat velmi širokou škálu materiálů. Například celou řadu dřevěných materiálů, jako například lípu, borovici, překližku i mahagonové či bambusové dřevo. Samozřejmě plasty, kůži, keramiku i kámen. Zvládne i kovové materiály, například galvanicky pokovený či lakovaný kov či nerezovou ocel.

Řezat pak můžete opět celou řadu papírových, plastových i dřevěných materiálů, a to až do tloušťky 3 mm.

Ve jménu 32 bitů

Kontrolu gravírovacího i řezacího procesu zajišťuje nově vyvinutá základní deska. Stará se o příjem a zpracování vstupních dat, a díky 32bitové architektuře vše probíhá maximální rychlostí. Rozumí si i s volitelným příslušenstvím s funkcí automatického ostření a obnovení procesu gravírování po vypnutí.

Gravírovačka E6 Pro od SWIITOL je kompatibilní s celou řadou pokročilých gravírovacích programů, z nejznámějších uveďme LaserGRBL a LightBurn. Podporované systémy zahrnují jak platformu Windows (XP a novější), tak i macOS od Applu. Poradí si s celou řadou grafických formátů, včetně populárních NC, BMP, JPG, PNG, DXF.

Vše velmi snadno ovládáte prostřednictvím praktické mobilní aplikace BURNLAB, dostupné pro platformy iOS a Android. Získáte ji pouhým naskenováním QR kódu v přiloženém manuálu.

Robustní základna

Gravírovačka je postavena na robustním rámu z hliníkové slitiny, který je sestaven přímo výrobcem, takže odpadá zdlouhavé sestavování a zprovozňování. Vlastní rám tvoří jednolitý celek, společně s pevnými kovovými konstrukcemi kolejnic tak zajišťuje minimální chvění i při vysokých rychlostech gravírování až 36.000 milimetrů za minutu. Z vysoké stability profituje i nový laser se zvýšenou přesností – cílová plocha má rozměry pouhých 0,06 x 0,06 milimetrů.

Parametry:

Pracovní plocha: 365 x 305 mm

Optický výkon laseru: 6 W

Vlnová délka laserového paprsku: 455 nm

Přesnost gravírování: 0,02 mm

Maximální rychlost: 36.000 mm/min

To vše nyní za výbornou cenu

Za cenu 11.901 Kč by se dalo říci „za hodně peněz hodně muziky“. To ovšem v tento moment neplatí. V rámci aktuální promo akce (sleva 58 %) je totiž cena 5.000 Kč. To ale není vše: při použití kódu SWTTE6 se dostanete dokonce na cenu 4.847 Kč, samozřejmě včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Není nač čekat, objednávat můžete ZDE.



