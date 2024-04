Google a Samsung upevňují spolupráci

Google sice stojí za vývojem aplikací, služeb a hlavně operačního systému pro Android, ale ne na vše je sám. Zatímco mu vychází práce na Androidu pro mobily, tak to samé se nedalo říci o hodinkách. Až s příchodem Samsungu a jeho značné pomoci na vývoji došlo k posunu. Pravděpodobně se jednalo o takovou menší zkoušku užší spolupráce a nyní obě firmy chtějí spolupracovat ještě těsněji.

U hodinek relativně vychází spolupráce Samsungu a Googlu, přičemž nedávno jsme se dočkali uvedení Circle to Search, prvně pro Samsung telefony, ale následně došlo k rozšíření na Pixely. Měli jsme podezření, že i zde bude nějaký forma bližší spolupráce a Samsung bude uvádět novinky mezi prvními, tedy aspoň některé.

Zástupci obou společností ale dokazují, že spolupráce bude nabírat na obrátkách. Konkrétně Rick Osterloh (senior viceprezident Google pro platformy a zařízení) a TM Roh (prezident společnosti Samsung Electronics) společně zapózovali na fotografii, přičemž uvedli, že právě oblast AI, tedy umělé inteligence je další společnou metou.

Had a terrific conversation with TM and @SamsungMobile leadership. Our partnership has never been stronger. I'm thrilled about our collaboration on AI and the many opportunities ahead for both companies. pic.twitter.com/mOjMer7Sig

— Rick Osterloh (@rosterloh) April 25, 2024