Instagram pracuje na možnosti posílání souborů

Nedávno jsme vás informovali, že vývojáři integrovali do sociální sítě Instagram hru pro zpestření. Novinku asi jen tak někdo nevyužije. Co by ale mohlo být zajímavější, je nová chystaná funkce.

Posílání souborů

Instagram se hodně zaměřuje na vylepšení své další sociální sítě Threads, což dokazuje publikování nové verze aplikace pro Windows 10 a Windows 11. Právě u ní bychom čekali pokročilejší funkce a třeba i funkci pro chatování. Tvůrci ale mají asi jiné plány, jelikož vylepšují soukromou komunikaci na Instagramu.

Alessandro Paluzzi prozkoumával zdrojový kód aplikace Instagram pro Android a objevil, že se pracuje na možnosti zasílání souborů. Novinka se bude skrývat pod menu, které otevřete přes plusko. Zde přibude možnost zaslání souboru.

Očekáváme, že zde bude omezení, co se týče velikosti souborů, případně typů. Alessandro Paluzzi ale dodává, že novinka možná bude zamknuta pro byznys účty, respektive jen ty budou moci poslat soubor. Běžný uživatel by jej mohl jen přijmout. To ale ještě není jisté, takže si budeme muset počkat, jak se funkce vyvine.

