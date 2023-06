Asus Zenfone 10 představen – bezdrátové nabíjení, odolnost a cena začínající na 19 490 Kč

Zdroj: Asus

Asus už nepatří mezi ty výrobce, kteří představují jeden model za druhým. V tuto chvíli se soustřeďuje jen na jeden model ročně v rámci své značky, a pak je zde ještě série ROG. Dnes jsme se dočkali po roce nového top modelu nesoucí označení Zenfone 10. Výrobce se drží svého trendu, tedy kompaktního smartphonu, ale tentokrát řeší jeden nedostatek z let minulých.

Dokonalý malý top model?

Jak byste asi čekali, specifikace jsou opět na nejmodernější úrovni, ale jedna vlastnost zde přímo vystupuje. Už při recenzi Zenfone 8 jsem výrobci vytýkal absenci bezdrátového nabíjení. To nyní napravuje a konečně zde máme Zenfone, kterému po stránce specifikací prakticky nic nechybí. Asus to nepřeháněl a zakomponoval 15W bezdrátovou technologii nabíjení, přičemž přes kabel se nabízí 30W možnost. To zcela dostačuje, jelikož je v útrobách baterie s kapacitou 4300 mAh.

Největší předností Zenfone 10 je ale jeho kompaktnost. Na trhu jen tak nenajdete mobil s top modelovými specifikace a úhlopříčkou pod 6 palců. Zde se konkrétně nabízí 5,9 palců, přičemž se panel dosahuje jasu až 1100 nitů a má frekvenci až 144 Hz. Asus se rozhodl zakomponovat čtečku otisků prstů na boku zařízení, asi z důvodu zachování jednoduchého používání při menší velikosti mobilu.

Asus se soustředil i na fotografické schopnosti, zejména pak na natáčení videí. I dnes není moc obvyklé, aby mobil měl místo běžné optické stabilizace gimbal technologii. Zde se nabízí u hlavního 50MPx snímače. Zenfone 10 ale nebude lákat na celou plejádu foťáků. Sekundární snímač je určen pro ultra širokoúhlé záběry, což mnohým bude dostačovat.

Hlavní výhody dle výrobce:

Výkon na dosah ruky: kompaktní telefon s displejem o úhlopříčce 5,9 palců lze ovládat jednou rukou, špičkový výkon mobilní platformy Snapdragon 8 Gen 2, RAM LPDDR5X, rychlé úložiště UFS 4.0

Stabilita na dosah ruky: zadní fotoaparát s šestiosým hybridním gimbalovým stabilizátorem 2.0; nová adaptivní elektronická stabilizace (EIS); 3D prostorový záznam zvuku zajistí dokonalá mobilní videa

Selfie na dosah ruky: Vylepšený přední fotoaparát s rozlišením 32 Mpx, RGBW snímačem a velikostí pixelu 1,4 μm garantuje kvalitní fotky a videa i v horších světelných podmínkách

Odolnost na dosah ruky: Vylepšená energetická účinnost – až o 12,9 % delší výdrž baterie oproti předchozí generaci; 30W rychlonabíjení HyperCharge a 15W bezdrátové nabíjení kompatibilní se standardem Qi

Stačí jen dodat, že Zenfone 10 dále láká na vylepšené stereo reproduktory, odolnost vůči vodě a prachu a hlavně na cenu. Základní verze startuje na částce 19 490 Kč. Nejvyšší varianta s 16 GB RAM a 512GB úložištěm přijde na 23 490 Kč. Předobjednávky začínají právě dnes. Můžeme konstatovat, že se jedná o velmi agresivní cenovou strategii, zejména u mobilu s takovou výbavou.

Specifikace Zenfone 10

displej: 5,92 palců, 2400 x 1080 pixelů, AMOLED, až 1100 nitů, 144 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: až 16 GB LPDDR5X

úložiště: až 512 GB UFS 4.0

Android 13 + Zen UI

Foťáky: zadní – 50 MPx, gimbal 13 MPx, 120° přední – 32 GB RGBW

3.5mm jack, stereo

čtečka otisků prstů na boku

IP65/IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GNSS GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5) a NavIC (L5), NFC

rozměry: 146,5 x 68,1 x 9,4 mm; 172 gramů

baterie: 4300 mAh + 30 W USB C, 15 W bezdrátově

