X (Twitter) konečně začíná dostávat filtry pro vyhledávání

Sociální síť X se snaží přidávat funkce navíc, aby nalákala uživatele, a to i na placenou verzi. Nedávno ale byla přidána funkcionalita volání i pro neplatící. Tentokrát zde máme začátek rozšiřování vylepšeného vyhledávání.

Vyhledávání s filtry

Do této chvíle bylo vyhledávání skrze aplikaci X spíše velmi prosté. Zadali jste výraz a následně se objevily výsledky, přičemž byly rozřazeny do několika kategorií. Více možností zde nebylo, takže by se dalo říci, že je praktičtější využít Google a zapojit speciální příkazy.

X ale konečně začíná dostávat filtry pro samotné vyhledávání, jak můžete vidět na obrázku níže. Nabízí se možnosti jako určení od koho, datum příspěvku, jazyk, aktivita, blízko vás nebo vyloučení odpovědí. Seznam je trochu krátký, ale pro začátek se jedná o dobrou nabídku, zejména když tato síť nikdy neměla dobré vyhledávání.

Novinka se objevuje v tuto chvíli jen na iOS verzi u platících uživatelů. Následně zamíří na Android a asi postupem času bude dostupná i pro ty, co používají X zdarma. Bude to ale nějakou dobu trvat. X tento typ zavádění zvolil zřejmě kvůli testování, ale je to jen náš odhad, když není k dispozici oficiální vyjádření.

