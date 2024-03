Spotify testuje vzdělávací videokurzy

Zdroj: Dotekománie

U některých služeb se sem tam objeví novinky zcela mimo zavedený obsah. To se dá říci i o Spotify a jejich novince vzdělávacích kurzů v podobě video obsahu.

Vzdělávání na Spotify

Relativně nedávno Spotify začalo investovat čas do audioknih, ale to je relativně pochopitelné, když se jedná o další formu audio obsahu. Tentokrát zde ale máme vzdělávací videokurzy, tedy obsah, který byste očekávali spíše na Youtube, Vimeo a podobných platformách. I tak se asi jedná o dostatečně zajímavý koncept, že se přechází do veřejného testování.

Spotify spolupracuje na obsahu se společnostmi jako BBC Maestro, PLAYvirtuoso, Skillshare a Thinkific. Všichni uživatelé dostanou možnost si spustit dvě epizody z každé série zdarma. Aby pokračovali ve sledování, budou si muset zaplatit za takový obsah. V tuto chvíli jsou k dispozici témata jako dělání hudby, být kreativní, učit se podnikání a zdravý život.

Novinka je omezena jen na Velkou Británii a budeme si muset počkat, jestli testování dopadne dobře či nikoliv. Samotné video kurzy jsou dostupné v mobilní aplikaci i na webu. Spotify si od toho slibuje rozšíření nabízených služeb, takže i zvýšení příjmů, ale je nejisté, jak zareagují samotní uživatelé.

Zdroj: techcrunch.com

