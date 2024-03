Rozbalujeme foťák nebo mobil? Xiaomi 14 Ultra [video]

Xiaomi 14 Ultra Photography Kit; zdroj: Dotekománie

Do redakce nám před nedávnem dorazilo nové Xiaomi 14 Ultra a také Photography Kit určený právě pro tento fotomobil. My jsme si rozbalení obou těchto krabiček natočili a tak vám přinášíme naše video. Pojďme si říct, co všechno najdeme v balení.

Xiaomi 14 Ultra – první dojmy, cena, specifikace

Xiaomi 14 Ultra a Photography Kit

Uvnitř balení samotného telefonu Xiaomi 14 najdeme překvapivě mnoho položek. Máme tu samotný telefon, nezbytné manuály, sponku na vyndání šuplíčku na SIM kartu, poměrně pěkný černý obal z černého plastu, USB-C kabel a překvapivě také adaptér do zásuvky.

Xiaomi je tak jeden z posledních výrobců, který nám ještě adaptér nevzalo a zde máme rovnou 90W. Jen je škoda, že na něm je konektor USB-A, stejně jako na kabelu v balení. V dnešní době bych čekal u kabelu na obou stranách USB-C.

Balení Photography Kit pak ukrývá především líbivý kožený obal s vyměnitelnými kroužky (lunety). Výrobce vám dodá jeden stříbrný a jeden oranžový a pak také adaptér pro možnost připojení 67mm ND filtru.

Nejzajímavější je však samotný grip, který se dá připnout na obal. Ten nabízí tlačítko pro dvojstupňové tlačítko spouště, páčku pro zoom, tlačítko pro nahrávání videa a nastavitelné kolečko. Grip má USB-C konektor a ukrývá se v něm ještě 1500mAh baterie. Nabíjení nijak neomezí a i skrz něj je možné dobíjet 90W výkonem.

Xiaomi 14 Ultra s fotografickým kitem nyní začínáme testovat. Pokud vás něco zajímá, neváhejte se zeptat níže v diskuzi.

Specifikace Xiaomi 14 Ultra

displej: 6,73 palců, 3200 x 1440 pixelů (2K), OLED, LTPO, 1-120 Hz, až 3000 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: až 16 GB LPDDR5X

úložiště: až 1 TB UFS 4.0

Android 14 + HyperOS

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.63-4.0, OIS, ~23mm 50 MPx, OIS, ~75mm 50 MPx, OIS, ~120mm 50 MPx, ultra širokoúhlý, ~12mm přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, USB 3.2 Gen 2, NFC, WiFi 7, Bluetooth 5.4 Beidou: B1I + B1C+ B2a | GPS: L1 + L5 | Galileo: E1 + E5a GLONASS: G1 | QZSS: L1 + L5 | NavIC: L5

rozměry: 161,4 x 75,3 x 9,2 mm; 224,4 gramů

baterie: 5300 mAh + 90 W USB C, 80 W bezdrátově

