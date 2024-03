Recenze Xiaomi Watch 2 – opravdu potřebujete WearOS? [recenze]

Xiaomi Watch 2; zdroj: Dotekománie

Xiaomi letos v rámci veletrhu MWC uvedlo na trh troje chytré hodinky. My už jsme se v předchozí recenzi podívali na levnější Xiaomi Watch S3 s HyperOS. Tentokrát se však zaměříme na dražší model Xiaomi Watch 2 se systémem WearOS od Googlu. Ten je však pořád dostupnější než o něco starší model Xiaomi Watch 2 Pro, který jsme na Dotekománii také testovali a se kterým sdílí dnes testovaný model spoustu vlastností. Jak se povedly Xiaomi Watch 2?

Konstrukce

Xiaomi Watch 2 jsou klasické kulaté hodinky a už tím si u mě získávají plus. Konstrukce je vyrobena z hliníku, přičemž zadní povrch je pravděpodobně plastový. Pocitově ale vypadají hodnotně a na čele zaujmou pevnou lunetou rozdělenou na dvanáct částí. Dvanáctá hodina je pak zvýrazněna decentní šipkou. Má to něco do sebe, nicméně osobně se mi více líbí čistší design levnějších Xiaomi Watch S3 s hliníkovou lunetou.

Dodávaný pásek v balení je černý, přičemž na test nám dorazil i o poznání zajímavější zelený. Ten mimochodem odstínem ladí k zelené na Xiaomi 14 (recenze). Výchozí pásek je silikonový a má šířku 22 mm. Z ruky se mi poměrně obtížně sundaval, občas se jako by zasekl a bylo nutné ho namočit.

Hodiny jsou voděodolné do 5 ATM, takže plavat s nimi není problém, což jsem sám vyzkoušel. Zřejmě z důvodu úspor však nedisponují certifikací IP stejně jako Watch S3.

Na těle se oproti dražšímu modelu Xiaomi Watch 2 Pro nachází jen dvě tlačítka, otočná korunka chybí. Hodila by se, ale nijak mě její absence neomezovala. Hodinky mají také reproduktor a mikrofon.

Displej

Hlavní krásou Xiaomi Watch S3 je AMOLED displej s úhlopříčkou 1,43 palce a rozlišením 466 x 466 pixelů. Opěr si dovolím srovnání s levnějším a dražším modelem z vlastní stáje. Jak Xiaomi Watch S3 (o 1,3 tisíce levnější), tak Xiaomi Watch 2 Pro (naopak o 1,3 tisíce dražší) používají úplně stejný displej se stejným rozlišením, se stejnou úhlopříčkou a se stejným maximálním jasem 600 nitů. A displej je super, i na slunci je viditelnost dostatečná.

Funkce neustále aktivního displeje (always-on) je zde přítomna, avšak samozřejmě vám ukousne kus baterie.

Sport

Pro měření sportovních je zde opravdu mnoho režimů – je to shodné s Xiaomi Watch S3. Samotný výrobce udává, že je zde více než 150 sportovních režimů. Mezi ty se se dostaly různé vodní sporty jako plachtění, vodní pólo, vodní lyžování, rafting, dále pak skateboarding, horolezectví, parkour, BMX, různé typy tréninků (HIIT, veslování, stepper, spinning, …), různé typy tanců (balet, břišní, street dance, zumba, …), bojové sporty (box, tchaj-ti, judo, …), míčové sporty (tenis, basketbal, golf, …), zimní sporty (lyže, snowboard, curling, sněžný skútr, boby, …), rekreační sporty (jízda na koni, šipky, lukostřelba, pouštění draků, houpání, esports ), a dokonce i karetní a stolní hry jako šachy, dáma či go jsou v seznamu.

Hardware

Uvnitř hodinek tepe procesor Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 vyrobený 4nm procesem a pochválit musím optimalizaci i rychlost. Odezva je vskutku dobrá. Vnitřní úložiště nabízí 32 GB a operační paměť má 2 GB. Spojení s telefonem obstará Bluetooth 5.2.

Výdrž baterie

Xiaomi Watch 2 ukrývají akumulátor o kapacitě 495 mAh. Jelikož tu máme ale pokročilejší čip a žravější systém, vydrží v praxi pouze 2-3 dny. Na tři dny jsem se dostal při mírnějším využití bez aktivit a bez aktivního always-on displeje. Dva dny mi pak vydrželi s neustále aktivním displejem.

Potěší alespoň rychlé nabíjení. Za 15 minut jsem měl nabito už 50 procent kapacity. Trochu zklame, že pro nabíjení je zde speciální puk, který má navíc na svém konci starší USB-A a podpora standardu Qi chybí. Je to úplně stejný bílý puk, jako je u dostupnějších Xiaomi Watch S3.

Software

Operačním systémem je zde WearOS od Googlu s nadstavbou od Xiaomi. Je trochu škoda, že na pozadí je však starší WearOS 3.5, který je založený na Androidu 11 a nemáme tu nejnovější WearOS 4. Na druhou stranu pochválit musím fakt, že hodinky měly bezpečnostní záplatu z 1. února 2024.

Se systémem WearOS přichází několik výhod ve srovnání s HyperOS modelem Xiaomi Watch S3. WearOS nabízí pokročilejší reakce na notifikace, na které můžete odpovědět přímo na hodinkách, a to jak hlasově, tak na klávesnici.

Samozřejmě pak můžete instalovat aplikace třetích stran a je zde také už velké množství aplikací od Googlu jako Mapy, Google Assistent, telefon, kontakty, zprávy a další. Velkým benefitem pro některé může být podpora Google Pay. To je přeci jen dnes umí většina bank v Česku oproti Xiaomi Pay na HyperOS.

WearOS ale nemá jen výhody. Jak jeden náš čtenář pozorně zjistil, tento systém od Googlu ve výchozím stavu neumí přenést do hodinek vaši hudbu v MP3 souborech. Na HyperOS to můžete udělat přímo ve výchozí aplikaci Mi Fitness. Ta slouží pro párování s telefonem a tím se dostáváme ke kompatibilitě, Xiaomi Watch 2 spojíte jen s Android telefony. Výdrž baterie je pak také díky pokročilejšímu systému mnohem kratší.

A abych nezapomněl dodat, díky nadstavbě od Xiaomi nad WearOS vypadá systém téměř identicky jako právě HyperOS.

Aplikace a kompatibilita

Na rozdíl od hodinek s HyperOS zde máme kompatibilitu jen s Android telefony. Pro jejich spárování složí aplikace Mi Fitness. Vyzkoušel jsem propojení nejprve s Xiaomi 14 a následně i pár dní s Nothing Phone (2a) a vše funguje bez problémů.

Zhodnocení

Xiaomi Watch 2 jsou jednoznačně povedené hodinky s WearOS. Nabízí se však otázka, zda vůbec potřebujete WearOS a nechcete ušetřit a vzít za mě designově možná o něco atraktivnější Xiaomi Watch S3 s HyperOS za 3,4 tisíce. Platit s nimi lze, ale jen u pár bank, a samozřejmě nejsou tak chytré. Naopak mají ale minimálně dvojnásobnou výdrž baterie a jinak se příliš neliší.

Je tak na vás, zda zvolíte model Xiaomi Watch 2 za 4,7 tisíce korun s WearOS, nebo zvolíte dostupnější Xiaomi Watch S3. Naopak si ale můžete i připlatit za Xiaomi Watch 2 Pro, které mají ocelové tělo s korunkou a existují i ve verzi s eSIM.

Klady

líbivý design a solidní konstrukce

kvalitní displej

slušná odezva systému

integrovaná dvoupásmová GPS

spoustu sportovních aktivit

Zápory

absence bezdrátového nabíjení Qi

nabíjecí puk má starý konektor USB-A

výdrž baterie maximálně tři dny

Předchozí článek Realme Narzo 70 Pro 5G je novinka s jasným displejem a odolností Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama