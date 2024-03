Recenze Xiaomi Watch S3 – povedeně dostupné [recenze]

Xiaomi Watch S3; zdroj: Dotekománie

Xiaomi nabízí celou řadu chytrých hodinek a náramků a není snadné se v jejich nabídce vyznat. My se dnes podíváme na jeden ze tří nových modelů pro náš trh uvedených letos na konci února, a to Xiaomi Watch S3. Ten nabízí svůj vlastní systém HyperOS a hned na začátek uvedu cenovku, která jen lehce přesahuje tři tisíce korun. Stojí tak zvolit tyto chytré hodinky, nebo si má člověk připlatit? Nejen na tuto otázku si dnes v recenzi odpovíme.

Konstrukce

Xiaomi Watch S3 jsou na první pohled opravdu líbivé hodinky. Kulatý ciferník, který je lemován stříbrnou kovovou lunetou působí opravdu velmi pěkně. Určitou zajímavostí je pak fakt, že právě tuto lunetu můžete vyměnit za jakoukoliv jinou, my měli k dispozici ještě černou. Při její výměně pak dokonce hodinky díky čipu ví, že mají nastavit jiný ciferník. K dispozici bude ale opravdu mnoho barev, jak můžete vidět na našem videu z veletrhu MWC v Barceloně níže.

Samotné tělo hodinek je pravděpodobně vyrobeno z plastu, v tomto případě je však těžké to poznat, působí to skoro jako hliník a aspoň jsou díky tomu hodinky lehké. Záda jsou pak pravděpodobně skleněná či také plastová. Výrobce zde uvádí, že z nich máme mít pocit jako z keramiky, to mu musím dát za pravdu. Na ruce jsou příjemné a opravdu mi to připomíná keramiku.

Na zadní straně jsou pak nezbytné senzory pro měření tepu a také dva piny pro nabíjení. Ty se připojují pomocí magnetického puku.

Vibrace hodinek jsou poměrně příjemné, bohužel jsem však i při nastavení na vyšší intenzity poměrně slabé. Minimálně pokud je porovnám s Apple Watch, kde jsem zvyklý na výraznou haptickou odezvu.

Pásky jsou samozřejmě vyměnitelné, přičemž se jedná o standardní 22mm velikost. Xiaomi Watch S3 jsou voděodolné do 5 ATM, takže plavat s nimi není problém, což jsem sám vyzkoušel. Zřejmě z důvodu úspor však nedisponují certifikací IP.

Hodinky mají jak mikrofon, tak reproduktor, což je také něco co u hodinek za tři tisíce není úplně samozřejmost.

Displej

Pochválit musím jednoznačně displej. Takto kvalitní panel bych u hodinek za tři tisíce opravdu nečekal. Především je velmi jemný, má rozlišení 466 x 466 a jedná se o kruhový AMOLED s úhlopříčkou 1,43 palce. Celkově jsou hodinky poměrně velké a na malou ruku tak tolik nesednou. Maximální jas je 600 nitů, což hodnotím jako dostatečné. Na slunci na displej vidíte, samozřejmě jsem ale už viděl i jasnější panely.

Pozitivní zprávou je pak přítomnost always-on displeje, tedy neustále aktivního zobrazení času na displeji. Bez této funkce bych osobně hodinky ani nechtěl mít, zastávám názor, že hodinky by v první řadě měly neustále ukazovat čas.

Sport

Velice mě překvapilo velké množství sportů, které hodinky umí trackovat. Samotný výrobce udává, že je zde více než 150 sportovních režimů. Mezi ty se se dostaly různé vodní sporty jako plachtění, vodní pólo, vodní lyžování, rafting, dále pak skateboarding, horolezectví, parkour, BMX, různé typy tréninků (HIIT, veslování, stepper, spinning, …), různé typy tanců (balet, břišní, street dance, zumba, …), bojové sporty (box, tchaj-ti, judo, …), míčové sporty (tenis, basketbal, golf, …), zimní sporty (lyže, snowboard, curling, sněžný skútr, boby, …), rekreační sporty (jízda na koni, šipky, lukostřelba, pouštění draků, houpání, esports ..), a dokonce i karetní a stolní hry jako šachy, dáma či go jsou v seznamu.

Osobně jsem vyzkoušel několikrát chůzi a plavání. Záznam trasy byl velmi přesný a lokalizace GPS satelitů rychlá. Při přímém porovnání s Apple Watch Series 9 jsem měl změřenou téměř identickou vzdálenost. Při plavání pak úplně stejnou.

Hardware

Procesor či operační paměť výrobce neuvádí, jedná se o jejich vlastní čip. Pro jistotu zde zmíním, že verze prodávaná u nás nemá podporu eSIM. Bluetooth zde nalezneme ve verzi 5.2 a lze ho použít i pro připojení sluchátek a poslouchání hudby z vnitřního úložiště, které má 2110 MB. Hudbu si tam ale musíte přenést ručně v MP3 souborech.

Hodinky disponují NFC čipem, takže s nimi lze i platit, a to díky službě Xiaomi Pay. Tu v Česku zatím podporuje ČSOB, mBank a Curve. To není příliš široký seznam, nicméně má banka mezi nimi je, a tak jsem Xiaomi Pay vyzkoušel. Funguje to úplně stejně jako jiné služby, akorát mě překvapila jedna drobnost. Hodinky při placení nevibrují a vlastně vás vůbec nijak neupozorní, že zrovna platíte. Dokonce si je můžete dát na ruku a ani nevyžadují zadání PINu před placením. Zkrátka jen stačí přiložit. To může být trochu bezpečnostní riziko.

Výdrž baterie

Uvnitř těla Xiaomi Watch S3 nalezneme akumulátor o kapacitě 486 mAh. Výrobce slibuje výdrž až 15 dní. V praxi bude velmi záležet na tom, jaké funkce si na hodinkách zapnete a těch 15 dní je určitě bez neustále aktivního displeje (always-on). Já jsem si však tuto funkci zapnul a pak jsem při běžném používání a nějaké té venkovní aktivitě s měřením GPS dostal na spotřeba zhruba 15 procent denně. Ve finále tak s rozumným nastavením lze podle mě vydržet jeden týden. Pokud si však zapnete častější měření tepu, hladiny kyslíku v krvi, rozšířené funkce měření spánku a další, výdrž může jít ještě dolů.

HyperOS

Xiaomi Watch S3 nabízejí vlastní systém Xiaomi HyperOS. Upřímně jsem se toho trochu bál, ale optimalizace je skvělá a odezva opravdu rychlá. Jedná se samozřejmě o trochu jednodušší systém bez obchodu pro aplikace třetích stran, ale upřímně, kdo z vás používá a instaluje nějaké aplikace na hodinky? Já na mých osobních stejně používám jen ty vestavěné.

Celkem se mi líbí rozhraní systému, kde při pohybu do stran uvidíte widgety. Zde máte možnost zobrazit najednou až čtyři různé mini widgety, takže nemusíte tolik swipovat do stran oproti jiným systémům. Nabízí se i možnost si tyto widgety přizpůsobit.

Menší nevýhoda v jednodušším systému je při práci s notifikacemi. Ty jde pouze zobrazit a nelze na ně reagovat. Nepotěší také fakt, že se v nich nezobrazují žádné emotikony. Na druhou stranu pochválit musím plnou podporu českého jazyka včetně diakritiky. To ještě před nedávnem nebylo úplně zvykem a třeba nedávno testované dvakrát dražší Withings Scanwatch s tím měly problém.

Aplikace a kompatibilita

Xiaomi Watch S3 jsou oproti dražšímu WearOS modelu dokonce kompatibilní i se systémem iOS. Na Androidu potřebujete Android 8.0 nebo novější. Pro spojení s telefonem slouží aplikace s názvem Mi Fitness a musím říct, že funguje překvapivě dobře. Testování probíhalo se Xiaomi 14.

Zhodnocení

Xiaomi Watch S3 mě velice mile překvapily. Jsem v podstatě nadšen, co všechny se výrobci povedlo dát do hodinek s takto příznivou cenovkou a jak jako celek fungují. V první řadě jsou tyto hodinky moc pěkné a navíc s originálním nápadem vyměnitelných lunet. Pochválit musím také solidní výdrž baterie, kvalitní displej s dostatečným jasem, jednodušší systém, který však šlape velice dobře a potěšila mě i integrovaná přesná GPS.

S hodinkami lze i platit díky integrovanému NFC a Xiaomi Pay, byť množství bank je omezené. Jako menší minus vidím fakt, že nabíjecí puk má na jedné straně staré USB-A, a pak také absenci podpory smajlíků v notifikacích. To by mohla opravit aktualizace, stejně jako bych ocenil možnost na zprávy reagovat.

Celkově shrnuto, tohle jsou za 3400 Kč zkrátka skvělé hodinky a těch pár drobností jim rád prominu. Skoro až přemýšlím, proč bych si měl připlácet za dražší Xiaomi Watch 2 s WearOS, které právě také testujeme.

Klady

solidní výdrž baterie i s always-on

pěkný design s originálním nápadem vyměnitelných lunet

kvalitní displej

slušná odezva systému

integrovaná dvoupásmová GPS

spoustu sportovních aktivit

Zápory

nabíjecí puk má starý konektor USB-A

v notifikacích se nezobrazují emotikony a nelze na ně nelze reagovat

slabší vibrace

