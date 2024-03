Nový integrovaný tvůrce událostí a úkolů přichází do Kalendáře Google pro Android

Zdroj: 9to5google

Uživatelé Kalendáře Google pro Android se mohou těšit na novou funkci, která jim usnadní správu času a úkolů. Aktualizace aplikace přináší integrovaného tvůrce událostí a úkolů, který tak výrazně zjednoduší proces vytváření událostí a úkolů přímo z aplikace.

Google přidává novinku do své aplikace Kalendář pro Android

Dříve uživatelé museli použít plovoucí akční tlačítko, aby vybrali, zda chtějí přidat událost, úkol nebo záznam mimo kancelář. Nově se výběr události, úkolu, nebo nastavení stavu mimo kancelář zobrazují na celou obrazovku hned pod polem s názvem. Stačí klepnout na požadovanou možnost a na obrazovce se zobrazí příslušné možnosti.

I když se samotné tlačítko pro vyvolání akce nezměnilo, teoreticky by mohl Google odstranit tlačítko plovoucí a navigovat přímo na stránku pro vytváření událostí a úkolů, což by uživatelské rozhraní výrazně zjednodušilo. Tato aktualizace by mohla přinést další efektivitu a plynulost do procesu plánování.

Nové uživatelské rozhraní pro události a úkoly je k dispozici ve verzi 2024.07.0-608174112 Kalendáře Google pro Android. Aktualizaci můžete spustit například vynuceným ukončením aplikace. Pro uživatele iOS zatím tato funkce není dostupná, ale aplikace nedávno získala dvojici widgetů na zamykací obrazovce, což naznačuje, že Google stále pracuje na vylepšování uživatelského prostředí i pro uživatele jablečných zařízení.



