Zdroj: Dotekomanie.cz

Nothing potvrzuje Phone 2a, půjde o mobil střední třídy [aktualizováno]

Aktualizováno 1. 2.

Nyní se potvrzuje, že Nothing skutečně chystá další mobil. Ponese označení Nothing Phone 2a. Oficiální zpráva uvádí, že k představení dojde velmi brzy, ale není uvedeno datum. Zřejmě se tak dočkáme postupného představování.

Aktualizováno 17. 12.

Netrvalo dlouho a máme zde další podrobnosti kolem Nothing Phone 2a. Mobil bude mít dva 50MPx foťáky na zadní straně, přičemž budou mít zřejmě nové umístění, aspoň soudě podle prototypu, který se objevil na fotografiích. Displej nabídne 120Hz frekvencí a bude použita AMOLED technologie. Základní verze si vystačí s 8 GB RAM a 128GB úložištěm. Dokonce se spekuluje, že by se cena měla pohybovat kolem 400 dolarů (cca 8 900 Kč). Máme se také těšit na nový design zadních LED světel.

Aktualizováno 16. 12.

Zatím jsme měli k dispozici jen náznaky příchodu levnějšího mobilu od Nothing, ale nyní se nám naskýtá pohled na animaci, která má znázorňovat Nothing Phone 2a. Kromě toho se dozvídáme, že se o výkon má starat procesor Dimensity 7200 od Mediateku. K představení by mělo dojít zřejmě v únoru.

Původní článek 3. 12.

Společnost Nothing má na svém kontě jen dva smartphony a několik příslušenství, přičemž jsme se již dočkali subznačky CMF s několika produkty. Jak se ukazuje, zřejmě se dočkáme dalšího smartphonu s označením Nothing Phone 2a.

Nothing Phone (2) představen, snaží se mířit výše

Nothing Phone 2a?

První se objevil poměrně nekvalitní obrázek údajného smartphonu, přičemž zdroj doplnil, že by se mělo jednat o model s kódovým označením A142. Díky tomu víme, že se jedná o odlišné zařízení oproti tomu, co jsme zde zatím měli. První generace má označení A063 a druhý model pak A065.

Záhy se ale objevil záznam u certifikační autority poukazující právě na model A142. Některé zdroje následně začaly uvádět, že by se mělo jednat o Nothing Phone 2a, cenově dostupnější smartphone. Je ale otázka, jak moc bude dostupný a jestli se nebude jen jednat o trochu osekaný model Nothing Phone 2.

V tuto chvíli nemáme podrobnější informace, ale spekuluje se o 6,7palcovém displeji s AMOLED technologií a foťákem umístěným do otvoru ve středové části displeje. Nothing Phone 2a by měl také nabídnout typická LED světla na zadní straně, jen si budeme muset počkat na více informací.

Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com



Domů Články Nothing potvrzuje Phone 2a, půjde o mobil střední třídy [aktualizováno]

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama