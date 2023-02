Nový procesor pro střední třídu, Dimensity 7200

Zdroj: Mediatek

Naposledy společnost Mediatek představila procesor Dimensity 8200, což se stalo v prosinci minulého roku. Z ničeho nic jsme se dočkali další novinky v podobě Dimensity 7200. Už jen podle názvu se dá konstatovat, že je určena pro střední třídu a zapadá do vyšší řady portfolia Mediateku.

Dimensity 7200

Tento nový procesor má standardní osm jader, ale jsou rozdělena do dvou clusterů v kombinaci 2+6. Dvě výkonnostní jádra jsou typu Cortex A715 a dalších šest pak Cortex A510. Že se jedná spíše o procesor pro střední třídu svědčí i podporovaná úložiště UFS 3.1 a operační paměti typu LPDDR5. Nenabízí se zde prostě nejmodernější technologie, ale i tak bude novinka nabízet dostatek výkonu, a to i pro hraní her. O grafiku se zde stará Arm Mali-G610 MC4. Ostatně Mediatek zakomponoval navíc spoustu technologií zaměřených na hraní a vylepšení prožitku i plynulosti.

V rámci navigační systémů je zde podpora pro GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS a NavIC. Samozřejmostí u této série je 5G, a to i v dual módu. Maximální rychlost stahování je stanovena na 4,7 Gbps. V případě bezdrátových technologií je zde také WiFi 6E a Bluetooth 5.3. Dimensity 7200 jde spárovat s displeji s rozlišením až Full HD+ a obnovovací frekvencí 144 Hz.

V případě fotografických schopností jde použít až 200MPx senzor a lze dosáhnout natáčení videí s rozlišením 4K při 30 snímcích za sekundu. Součástí je také Video HDR a Video EIS. Celý procesor je postavený na 4nm výrobní technologii, konkrétně druhé generaci od TSMC. První mobil s touto novinkou by se měl objevit ještě v tomto čtvrtletí. Firma ale neprozradila, která značka bude první.

