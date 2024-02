Trh s ohebnými mobily projde změnou, asi to vzdají tři značky

Zdroj: Oppo

Ohebná zařízení jsou takovým fenoménem poslední doby a zatím se zapojili jen někteří výrobci. Kromě Samsungu, Motoroly, Huawei a nově Googlu se snaží urvat svůj podíl i další značky, jako jsou Honor, OnePlus, Oppo, Vivo a také Tecno. Bohužel se stále jedná o náročnou technologii a poměrně drahou. I větší výrobci řeší konstrukční problémy a odolnosti displejů. Zřejmě ale dojde k menšímu otřesu na tomto trhu.

Bez tří značek?

Zatím se jedná čistě o spekulace, ale některé zdroje naznačují, že trh se zařízeními s ohebným displejem a ohebnou konstrukcí opustí značky Oppo a Vivo, které spadají pod jednoho majitele (BBK Electronics). Důvodem má být pokles podílu na tomto trhu. Je vhodné říci, že dostupnost jejich ohebných smartphonů není nějak velká. Například ohebný mobil od Vivo u nás nekoupíte a Oppo zde nabízí jen véčkový typ.

Zdroje také uvádí, že se tato změna má týkat i OnePlus, jelikož tato značka spadá pod Oppo a samotné zařízení OnePlus Open je jen přejmenovaný Oppo Find N3. Jednalo by se zřejmě o značný otřes, zejména u fanoušků OnePlus. Bohužel samotné mobily, tedy ty větší, jsou stále dražší, takže jejich prodej nemůže dosahovat takových čísel jako v případě menších zařízení.

Nevíme, kdy dojde k odchodu z trhu, ale klidně to také může znamenat, že společnosti vynechají několik iterací a později se vrátí, až technologie, respektive výroba bude levnější. Mezitím naopak Huawei chystá uvedení většího zařízení s dvěma ohyby. Mělo by se jednat o větší smartphone, který rozložíte do podoby velkého tabletu, Samotný mechanismus by měl připomínat písmeno Z. K uvedení by mělo dojít v polovině toho roku a v rozloženém tvaru má zařízení nabídnout 10palcový displej.

