Fototest Galaxy S23 vs. S24

Do rukou se nám dostala novinka Galaxy S24, a jelikož máme po ruce i předchůdce Galaxy S23, nedalo nám neporovnat fotoaparáty těchto dvou modelů. Hardware jejich fotoaparátu, jejich senzory a objektivy jsou stejné, hlavní rozdíl nastává v použití jiného procesoru a softwaru zpracování fotografie. Fotí tak úplně stejně, nebo ne?

Galaxy S23 vs. Galaxy S24

Snímače jsou úplně stejné. Stále tu máme hlavní 50MPx senzor se clonou f/1.8, teleobjektiv s 3násobným přiblížením s rozlišením 10 MPx a nakonec ultra širokoúhlý senzor s rozlišením 12 MPx.

Hlavní snímač

Galaxy S23 (vlevo) vs. Galaxy S24 (vpravo)

Výsledné snímky jsou opravdu téměř úplně stejné. Hledání rozdílů je jak hledat jehly v kupce sena, ale jsou tam. Zdá se mi, že novější S24 ladí snímky do maličko teplejších barev. Sníh není tak modrý, což je vidět na fotce výše. Novější model má pak fotky o něco měkčí – méně doostřené. To je vidět třeba na fotce ze supermarketu níže, kdy cedule v dálce jsou paradoxně na starším modelu o něco ostřejší. Hezky je to vidět při přiblížení na 100 procent hned pod fotkou.

Galaxy S23 (vlevo) vs. Galaxy S24 (vpravo)

Také v noci jsou snímky prakticky stejné a nevidím zde žádné výraznější rozdíly u hlavního snímače. Všimnul jsem si, že Galaxy S24 má tendenci dělat fotky občas o maličko světlejší s více prosvětlenými stíny. Na některých snímcích je pak také vidět nepatrně lepší HDR a také stejný fakt, jako ve dne – fotky jsou měkčí.

Celkem paradoxně se fotka občas povedla lépe staršímu modelu Galaxy S23. Upozorňuji, že všechny snímky byly foceny z ruky a vždy bylo vyfoceno více snímků za sebou pro eliminaci nepovedené fotky z důvodu pohybu. Přesto vše na výřezu výše je jasně vidět, že S23 tam nabízí více detailů.

Ultra širokoúhlý snímač

Galaxy S23 (vlevo) vs. Galaxy S24 (vpravo)

Teleobjektiv

Galaxy S23 (vlevo) vs. Galaxy S24 (vpravo)

Vcelku zajímavě mi párkrát novější S24 jakoby zapomněla zapnout HDR a noční režim. Díky tomu dvě fotky níže vypadají lépe na S23. Je nutné zmínit, že software S24 zcela jistě ještě obdrží několik aktualizací vylepšující výkon fotoaparátu. To u S23 už je foťák dnes tak nějak vyladěný, a je tedy z mého pohledu spolehlivější. Tématu se nicméně budeme věnovat i dále a výkon fotoaparátu S24 budeme sledovat.

