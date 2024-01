Soutěž o SIM kartu s 1 000 GB

Zdroj: Dotekomanie.cz

Začátek roku jsme se rozhodli odstartovat soutěží. Tentokrát si zahrajete o SIM kartu s 1000 GB FUP, tedy s 1 TB. Hodnota takové předplacenky je takřka tři tisíce korun. Výhru do soutěže věnovala společnost O2.

Stačí jeden komentář

Jelikož začátek roku může být pro některé trochu náročnější, zejména po oslavách, večírcích a podobně, rozhodli jsme se, že ji nebudeme nějak moc komplikovat. Abyste se zapojili, stačí k tomuto článku napsat komentář, do kterého napíšete, jaký mobilní telefon jste vlastnili jako první a jaký máte nyní.

Trochu to ale okořeníme. Ti, co mají aktivní předplatné Dotekomanie Premium, budou zvýhodnění. Vylosujeme totiž 5 komentářů a pokud mezi nimi bude někdo s aktivním předplatným, automaticky vyhrává. Pokud mezi vylosovanými nebude, provedeme náhodný los z pěti vylosovaných a ten získá výhru. Můžete si tak vylepšit šanci výhru, ale není to podmínkou zapojení se do soutěže.

Pravidla

Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz.

Soutěž se koná v termínu 31. 12. 2023–7. 1. 2023 (23:59).

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.

Pro účast v soutěži musí okomentovat článek

Bude vylosováno pět čtenářů pokud mezi nimi bude čtenář s aktivním předplatným Dotekomanie Premium, získá automaticky výhru pakliže nebude mezi vylosovanými, bude proveden náhodný los z těchto pěti čtenářů a vylosovaný získá výhru

Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.

Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.

Pakliže výherce neodpoví na e-mail do 48 hodin, bude vylosován náhradník.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.

Na výhru nevzniká právní nárok.



Domů Články Soutěž o SIM kartu s 1 000 GB

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama