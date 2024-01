DLNRG PPS2400 – energie na cestách [komerční článek]

Zdroj: TOMTOP

Energie není nikdy dost. A to ani té pro naše mobily, tablety, notebooky či nositelnou elektroniku. A pokud jste někde v terénu, tak vám taková obyčejná věc, jako je elektrická zásuvka, může chybět mnohem víc, než byste řekli. Co s tím?

Řešením je přenosná elektrárna DLNRG PPS2400. Co vlastně umí?

Energie i na dlouhé cesty

Tento užitečný přístroj má zabudovanou velkokapacitní LiFePO4 baterii s parametry 240 Wh, 12,8 V, 75.000 mAh, která tak poskytuje možnost napájení nejrůznějších zařízení a přístrojů. Nabízí celkem 7 výstupních portů: 2x klasický USB, 2x USB-C, 1x DC výstup, 1x AC port a 1x cigaretový adaptér.

Doplnění energie

O výstupech jsme si už řekli, a teď vstupy. Kapacita této elektrárny je sice značná, ovšem nikoliv nekonečná. Energii můžete tedy doplnit celkem čtyřmi způsoby: z klasické AC zásuvky, prostřednictvím automobilového cigaretového adaptéru, pomocí PD portu, a také prostřednictvím solárního panelu.

Na bezpečnost se myslelo

Při používání tohoto přístroje nemusíte příliš myslet na bezpečnost, protože konstruktéři z DLNRG na bezpečnost mysleli za vás už při návrhu PPS2400. Postarali se o možná poškození způsobená přetížením, přepětím, nadměrnou teplotou, a také přebíjením. Díky kvalitnímu návrhu i zpracování je používání maximálně bezpečné, přístroj je mimo jiné i velmi odolný vůči případnému vznícení i v případě, že byl poškozen.

Všechny důležité informace pohodlně uvidíte na vestavěném LCD displeji. A ještě jedna věc: přístroj vám výborně poslouží i jako silná LED svítilna, dokonce s funkcí SOS, pokud byste se snad dostali do potíží!

Cena více než skvělá

Pokud při nákupu myslíte na své finance, tak je to jen dobře. V tom případě budete jistě rádi za aktuální slevu, se kterou si můžete DLNRG PPS2400 pořídit: s cenovkou nižší o 74 % může být tento skvělý parťák na cesty mimo civilizaci váš jen za 2.157 Kč, a to včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Objednávejte přímo ZDE.

Když potřebujete ještě víc

Přístroj se vám líbí, ale potřebujete ještě více energie? Není problém, vyberte si z dalších variant.

Model DLNRG PD320 nabídne 8 výstupních konektorů, a větší baterii s parametry 320 Wh a 12,8 V, s maximálním výstupním výkonem 300 W. Cena je opět velmi příznivá: se slevou 69 % může být váš za 2.492 Kč, pokud objednáte ZDE.

Chcete ještě víc? Model DLNRG D500 má pro vás opět 8 výstupů, a také akumulátor s parametry 480 Wh a 19,2 V, přičemž maximální výstupní výkon 500 W (ve špičce až 1.000 W). Rozměry jsou stále velmi kompaktní: 175 x 237 x 283 mm, hmotnost pak 6,5 kg. S aktuální slevou ve výši 69 % jej můžete získat za 4.079 Kč při objednání ZDE.

Pořád málo? Tak je tu pro vás ještě jeden model: DLNRG B500 má vestavěnou baterii, která vám dá 518,4 Wh a 19,2 V, opět s maximálním výstupním výkonem 500 W (1.000 W ve špičce). Rozměry přístroje jsou 188 x 213 x 274 mm při hmotnosti 6,4 kg. A opět sleva pro vás: 68 % dolů z obvyklé ceny, tedy skvělých 4.262 Kč. Objednávejte ZDE.

